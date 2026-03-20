Fallece un menor de 15 años por meningitis en Badajoz

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el fallecimiento el pasado viernes de un menor de 15 años en el Área de Don Benito-Villanueva por una meningoencefalitis causada por la reactivación del virus tipo 6, según la información trasladada por fuentes sanitarias.

Desde Salud Pública han precisado que se trata de un tipo de meningitis que no requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos, al no estar incluida entre las tipologías sometidas a este seguimiento.

Virus latente

La meningoencefalitis es una inflamación que afecta tanto a las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, como al propio encéfalo. Se trata de un cuadro poco frecuente pero potencialmente grave, que puede estar originado por distintos agentes, entre ellos virus.

En este caso, la causa comunicada ha sido la reactivación del virus tipo 6, también conocido como virus herpes humano 6, un patógeno muy extendido que suele asociarse a infecciones comunes de la infancia, como la roséola. Tras la infección inicial, puede permanecer latente en el organismo y reactivarse posteriormente, aunque las complicaciones neurológicas vinculadas a este virus son infrecuentes.

Protocolos

Además, las autoridades sanitarias han indicado que esta variante no es de declaración obligatoria, de acuerdo con los criterios del Ministerio, por lo que no existen registros específicos sobre este tipo de casos. En España, la vigilancia epidemiológica reforzada se centra especialmente en formas concretas de meningitis, como la enfermedad meningocócica invasiva.

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La información facilitada por Salud Pública descarta, por tanto, la activación de medidas extraordinarias de salud pública vinculadas a este fallecimiento.