Un juzgado de Barcelona investiga la muerte de Jimmy Gracey

La plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, tiene abiertas unas diligencias en relación con la muerte de James 'Jimmy' Gracey, el estadounidense de 20 años, que falleció tras caer al mar en la playa del Somorrostro la madrugada del pasado martes. Los Mossos deben entregar el atestado en el que indicarán que todo apunta a que la muerte de Jimmy fue accidental, ya que cayó desde el espigón al mar.

El juzgado está pendiente de recibir la autopsia del fallecido para determinar las causas de su muerte, aunque todo apunta a que se ahogó tras caer el mar. Además los resultados deben confirmar si había consumido alcohol o alguna otra sustancia cuando sufrió este accidente. Una vez que el juzgado tenga la autopsia podría entregar el cuerpo a la familia para ser repatriado y que se pueda oficiar su funeral en Estados Unidos

Durante todo el miércoles y jueves, los Mossos estuvieron buscando el cuerpo de Jimmy en el Somorrostro, después de que encontrarán varios indicios que apuntarán que podría estar por la.zona del espigón. En este sentido apareció su cartera y también encontraron algunas piezas de ropa. Finalmente antes de las seis de la tarde efectivos de la unidad subacuática de la policía catalana encontraron el cuerpo de Jimmy a unos tres metros de proximidad junto a las rocas.

Los padres de Jimmy han estado pendientes del dispositivo de búsqueda de los servicios de emergencia y han mantenido la esperanza hasta el último momento de encontrarlo con vida. Desgraciadamente no fue así.

Jimmy, estudiante de tercer año de Contabilidad en la Universidad de Alabama y originario de Elmhurst, estaba aprovechando sus vacaciones de primavera para visitar a amigos que se encuentran estudiando en Europa. Después de hacer una parada en Ámsterdam, el joven llegó a Barcelona el lunes por la mañana y debía irse el próximo sábado. La noche del lunes al martes salió de fiesta por el frente marítimo de la ciudad catalana con un amigo y horas más tarde, durante la madrugada, su rastro se perdió en la discoteca Shoko.

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El amigo que lo acompañaba se fue a casa y Jimmy decidió quedarse en el local más tiempo. La última vez que fue visto fue alrededor de las tres de la mañana en la discoteca. No volvió a dormir al Airbnb de la Ronda Sant Pere donde se alojaba, ni se ha vuelto a saber nada de él hasta encontrar su cuerpo en las aguas del Somorrostro, cerca de la zona de ocio.