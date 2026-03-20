El jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a un hombre a golpe de machete en Verges

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un hombre a golpes de machete en Verges el 13 de agosto de 2022. El veredicto recoge que Carlos Zamora atacó a la víctima "a traición" porque, aunque sabía que iba armado, le "generó una sensación de no peligro" cuando le dijo que no le haría "nada". El jurado ha apreciado dos circunstancias atenuantes. La primera, de alteración psíquica porque concluye que el procesado tenía la capacidad de control afectada por un trastorno. La segunda, de obcecación porque actuó movido por la "gran humillación" que sintió cuando, dos horas antes, lo echaron de Mas Pi. El fiscal pide 16 años de prisión, la acusación particular 20 y la defensa solicita una pena de 7 años y medio.

El jurado popular ha declarado probado, por unanimidad, que a las 2.34 horas de la madrugada del 13 de agosto de 2022 el acusado Carlos Zamora Ramírez mató a la víctima asestándole dos golpes de machete ante el restaurante Mas Pi de Verges. El veredicto recoge que el primer impacto fue en la zona del hombro, y le fracturó la clavícula, y el segundo fue directamente al cuello y le seccionó la carótida.

Aunque los servicios de emergencias trasladaron a la víctima al hospital Trueta de Girona, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Murió a las 18.47 horas de la tarde, siendo "infructuosos los intentos de reanimación y cirugía". La víctima era vecino de Bordils, tenía 44 años y dos hijas.

El veredicto concluye, por siete votos a favor y dos en contra, que el ataque fue a traición: "Para asegurarse de la muerte de la víctima, el acusado se valió de un machete afilado y de grandes dimensiones que utilizó de forma rápida y por sorpresa contra la víctima, que no pudo prever el ataque y no dispuso de ninguna posibilidad de defensa". Así, el jurado ha avalado la tesis de la acusación particular, que sostenía que fue un asesinato.

El jurado ha argumentado que, aunque la víctima estaba en el local Mas Pi y salió a hablar con el acusado para intentar tranquilizarlo sabiendo que llevaba el machete, no tuvo ninguna posibilidad de defenderse porque el propio procesado le generó una falsa sensación de "no peligro".

El tribunal popular ha expuesto que el vídeo de la agresión grabó cómo Carlos Zamora decía que la víctima no tenía "nada que ver" con su expulsión del local dos horas antes y que no le haría "nada". Mientras hablan cara a cara, el jurado expone que el acusado está con los "brazos cruzados y sin posición de ataque", una "actitud pasiva" que hizo que la víctima no pudiera "prever" que le asestaría los dos golpes de machete "de forma rápida y contundente".

El jurado ha apreciado dos de las circunstancias atenuantes que solicitaba la defensa, encabezada por el letrado Carles Monguilod. Una, de alteración psíquica: "En el momento de los hechos, tenía afectada significativamente su voluntad, la capacidad volitiva, a causa del patrón de personalidad que padece donde predominan rasgos paranoides impulsivos, hipersensibilidad y dificultades para encontrar estrategias de afrontamiento asertivas". El veredicto fundamenta la atenuante, aprobada por siete votos a favor y dos en contra, con el dictamen de las forenses.

La segunda que han declarado probada es la de obcecación. El jurado remarca que el procesado actuó movido por la "clara ofuscación" que le causó que lo echaran del Mas Pi porque lo percibió como "una gran humillación, ofensa, desprecio y vejación". Por unanimidad, el veredicto recoge que tanto dos trabajadores municipales que se lo encontraron como las llamadas que el acusado hizo al 112 y el vídeo del momento de los hechos avalan que no paraba de repetir que le habían agredido "cinco o seis tíos" y que había vuelto ante el local armado con el machete con "intenciones de matar".

Por el contrario, el jurado no le ha estimado la atenuante de embriaguez y recoge que no hay pruebas que acrediten que estaba afectado por el consumo de alcohol aquella madrugada.

Visto para sentencia

Después de la lectura del veredicto, el jurado popular ha quedado disuelto y el fiscal y las partes han formulado la petición de pena. El fiscal Enrique Barata considera que solo es válida una de las dos atenuantes apreciadas por el jurado popular porque sostiene que la de obcecación es "inaplicable". Por ello, solicita 16 años de prisión. Siguiendo el mismo criterio, la acusación particular, encabezada por los letrados Xavier Sureda y Àngels Alegre, eleva la petición a 20 años.

El abogado de la defensa, Carles Monguilod, ha remarcado que valorará recurrir la sentencia porque no está de acuerdo con la apreciación de la traición, pero por asesinato con dos atenuantes solicita 7 años y medio de prisión.

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El juicio, que se ha celebrado en la sección cuarta de la Audiencia de Girona, ha quedado visto para sentencia.