La jornada de huelga general educativa en Catalunya empieza con cortes en la AP7, la B20, la C17, la C25 y la Ronda de Dalt

El mensaje "no es docencia, no supervivencia”, escrito con un rotulador negro medio gastado en una caja de cartón convertida en pancarta resume a la perfección el germen de una movilización que este viernes antes de las ocho de la mañana cortaba la AP7 en Bellaterra, la Ronda de Dalt en Finestrelles y Vall d'Hebron y la B20 antes del Nus de la Trinitat, la C17 en Gurb y la C25 en Manresa tras una semana de protestas territoriales marcada también por los cortes de carretera y encierros en todo el país.

Los profesores catalanes están agotados. Sienten que es imposible sacar adelante unas aulas cada vez más complejas, llenas de niños cada curso con más dificultades, con las herramientas de las que disponen y con estos cinco días de huelga quieren mostrar un contundente 'hasta aquí hemos llegado'.

A esta conclusión es prácticamente inevitable llegar hablando con cualquier maestra o asomando la cabeza a cualquiera de las decenas de protestas que esta semana han recorrido el país, en las que, por supuesto, también se ha hablado de sueldos, la otra gran reivindicación y de burocracia -“Fins els ovaris, d’omplir formularis” o "Estem fins l’espardenya de tanta contrassenya" han sido otros de los ‘hits’ de una semana-, junto a "abajo las ratios", "sin inversión no es inclusión" y "menys ordinadors i més vetlladors".

Un malestar que, lejos de disminuir, ha hecho crecer un pacto con CCOO y UGT que sienten como una traición –como les han hecho saber también en infinidad de gritos y pancartas apuntando directamente a "los sindicatos del pacto"- y un Govern que se niega a volver a sentarse con los convocantes a las protestas: Ustec, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical (estos últimos sin presencia en la mesa negociadora).

Presión a los grupos parlamentarios

Iolanda Segura, portavoz de Ustec- el sindicato mayoritario en la escuela catalana- pide al president Illa que en la reunión de hoy con los grupos parlamentarios sobre la crisis en Oriente Medio, que se incluya también la crisis en Educación. "No puede ser que mientras Barcelona se desborda de malestar docente, el Govern haga como si nada. Pedimos a los grupos parlamentarios que pongan el tema sobre la mesa y obliguen al Govern a sentarse y negociar de nuevo", apunta.