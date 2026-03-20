"¡Soy un jeque árabe y el centro comercial es mío!": un menor provoca el caos al sacar una pistola simulada en un centro comercial

Un menor de edad realizará 35 horas de trabajos comunitarios tras el susto que hace unos meses protagonizó en el centro comercial Gran Casa, en Zaragoza, donde amenazó con tomar el centro comercial con una pistola que luego resultó ser simulada. Y lo hizo al grito de "¡Soy un jeque árabe!", lo que generó un gran revuelo entre trabajadores y clientes de los comercios hasta el punto de que se desplegó un gran operativo policial con 25 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, además de agentes de paisano, la Unidad Canina e investigadores de la Brigada de Información. Al final le detuvieron en el Burger King mientras conversaba con otros amigos, venidos todos ellos desde Tudela para celebrar la fiesta del cordero aquel 6 de junio de 2025.

Son unos hechos que ayer volvió a reconocer este joven magrebí en el Juzgado de Menores de Zaragoza, donde aceptó el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Elena Carnicer. Es un delito de desórdenes públicos por el que inicialmente se solicitaban 50 jornadas de trabajos comunitarios y, en el caso de que no lo hubiera consentido, la medida de libertad vigilada por tiempo de seis meses según consta en el escrito de acusación que había formulado la Fiscalía de Menores.

"¡El centro comercial es mío!"

Pero ayer no puso ningún reparo al reconocimiento de los hechos, que tuvieron lugar sobre las 19.00 horas del 6 de junio de 2025. Fue una mujer quien avisó al vigilante de seguridad del Decathlon después de que este joven nacido en 2009 sacara una pistola mientras bajaba las escaleras mecánicas y gritara: "¡Soy un jeque árabe y el centro comercial es mío!". Bajo su chilaba, de hecho, se encontró una pistola que resultó ser simulada, lo que llevó a reducir de inmediato el gran despliegue policial que se había activado en el barrio del Actur.

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Para entonces los agentes ya estaban custodiando todas las puertas de acceso al centro comercial además de activarse una Patrulla Antiterrorista de Reacción (PAR). Junto a otros compañeros pudieron identificar a este individuo en la zona de restauración de este mismo centro comercial. En el Burger King, de hecho, le detuvieron al aprovechar que estaba desprevenido. Y no tuvo ningún reparo en confesar lo que acaba de suceder hacía escasos minutos.