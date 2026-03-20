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Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las movilizaciones

Miles de profesores libran un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"

Más de 40.000 profesores rechazan en una consulta el "acuerdo histórico" del Govern con CCOO y UGT y se suman a las huelgas

La protesta de profesores corta la B-20 a la altura de Finestrelles

La protesta de profesores corta la B-20 a la altura de Finestrelles

La protesta de profesores corta la B-20 a la altura de Finestrelles / ZOWY VOETEN / VÍDEO: Z. VOETEN / M. TUDELA

Helena López

Beatriz Pérez

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Profesores y médicos en huelga confluirán frente al Parlament este viernes: "Vamos a desbordar Barcelona". Aunque la negociación de los Presupuestos haya caído -el Govern la ha aplazado a julio-, los médicos y profesores -los dos grandes pilares del Estado del Bienestar- mantienen las protestas que tenían previstas para este viernes frente al Parlament de Catalunya. El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado una manifestacióna las 10.30 frente al Hospital del Mar de Barcelona que confluirá, junto a la manifestación de profesores, que ya se está produciendo y que está provocando problemas en la movilidad, delante del Parlament de Catalunya.

Los efectos en la movilidad ya se notan debido a la protestas de los docentes. Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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