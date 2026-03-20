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Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las movilizaciones
Miles de profesores libran un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"
Más de 40.000 profesores rechazan en una consulta el "acuerdo histórico" del Govern con CCOO y UGT y se suman a las huelgas
Profesores y médicos en huelga confluirán frente al Parlament este viernes: "Vamos a desbordar Barcelona". Aunque la negociación de los Presupuestos haya caído -el Govern la ha aplazado a julio-, los médicos y profesores -los dos grandes pilares del Estado del Bienestar- mantienen las protestas que tenían previstas para este viernes frente al Parlament de Catalunya. El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado una manifestacióna las 10.30 frente al Hospital del Mar de Barcelona que confluirá, junto a la manifestación de profesores, que ya se está produciendo y que está provocando problemas en la movilidad, delante del Parlament de Catalunya.
Los efectos en la movilidad ya se notan debido a la protestas de los docentes. Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.
Algunas familias llevan a sus hijos al colegio
Algunas familias catalanas entienden y comparten los motivos de la protesta de los docentes pero han llevado a sus hijos al colegio dado que no tienen alternativa para la conciliación. "No puedo teletrabajar y tampoco quiero trasladar esa responsabilidad a mis padres, así que he llevado a mis hijos al colegio, no tengo otra posibilidad", explica una madre de dos alumnos de 2º y 5º de primaria.
Reabierta la C32/B20
Ya está reabierta la C32/B20 en Esplugues de Llobregat en ambos sentidos. Quedan retenciones desde Cornellà de Llobregat en sentido Trinitat.
Cortes en Vic y Gurb
Los docentes en huelga informan de que la C17 está cortada en Vic y la C25 en Gurb en ambos sentidos.
Normalidad, de momento, en el Clínic
Usuarios de la sanidad pública explican que, de momento, no notan los efectos de la huelga de médicos. Así lo han asegurado varias personas en los micrófonos de Catalunya Ràdio a las puertas del Hospital Clínic.
"Colapsaremos Barcelona"
El sindicato CGT está mostrando en las redes sociales los cortes en las carreteras que dan acceso a Barcelona. La central asegura que el objetivo de la protesta es hacer respetar al colectivo de docentes y que para ello colapsarán Barcelona.
Cortada la B20 a la altura de Finestrelles
La protesta de profesores corta la B20 a la altura de Finestrelles. Tienes aquí el vídeo con la información.
Conductores afectados: "No podemos hacer nada"
Los conductores entienden los motivos de la protesta de los docentes, cuyas movilizaciones están cortando los principales accesos a Barcelona. Sin embargo, muchos aseguran que la huelga "perjudica siempre a los mismos". Es decir, los trabajadores que este viernes están yendo tarde a sus trabajos por los problemas de movilidad. "No podemos hacer nada", ha asegurado un conductor en los micrófonos de Catalunya Ràdio.
"Las familias nos apoyan"
El colectivo de docentes asegura que las familias apoyan su reivindicación para pedir más recursos para la escuela pública y este viernes no llevarán a sus hijos a los centros.
Cortada la AP7 en ambos sentidos en Cerdanyola, a su paso por la UAB
La huelga de docentes ha cortado la AP7 en ambos sentidos en Cerdanyola del Vallès a su paso por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde se acumula un kilómetro de retenciones. Siguen cortadas por el mismo motivo la A2 entre Abrera y Esparraguera, y la C55 en Abrera, cuatro tramos de la ronda de Dalt de Barcelona y la C32 entre Esplugues de Llobregat y Barcelona. Trànsit está actualizando la situación de las carreteras en su perfil de X.
Cortada la C-25 en la salida de Manresa Universitat
Las movilizaciones de los docentes están afectando la movilidad en varias vías, especialmente en los accesos a Barcelona. Está cortada la C-25 en la salida de Manresa Universitat. Aquí tienes el vídeo de las afectaciones en las vías.
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