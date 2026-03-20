Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Catalunya afronta una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

Profesores y médicos confluirán mañana ante el Parlament Médicos y profesores han convocado sendas manifestaciones que prevén confluir este viernes ante el Parlament de Catalunya para expresar su malestar tras las huelgas convocadas, que en el caso de los profesores dura, descentralizada, toda la semana.

Rosa Sensat anuncia su apoyo a las huelgas del profesorado La asociación de profesores Rosa Sensat ha anunciado su apoyo a las reivindicaciones del pro¡fesorado y su presencia en la manifestación de este viernes en Barcelona.

Los docentes expresan su hartazgo Maestros y profesores han salido a la calle en Girona para expresar su hartazgo por las condiciones de su trabajo. Lea la crónica de la protesta en Girona y el Vallès.

Educació cifra en el 34% el seguimiento de la huelga El departamento de Educació cifra en el 34,81% de la plantilla el personal que ha hecho huelga este jueves entre personal docente funcionario, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas y laboral en Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona, según el 91,69% de los centros de trabajo que han reportado datos.

Decenas de profesores ocupan los servicios territoriales en Girona El sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, asegura que los docentes en huelga este jueves han ocupado las instalaciones de los servicios territoriales de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en la ciudad de Girona, y también las de los servicios educativos de Granollers (Barcelona). Fuentes del sindicato informan a Europa Press que en el edificio de servicios territoriales de Girona hay unas 300 personas en el interior, y que en Granollers son unas 20. Se trata de la cuarta jornada de huelga territorializada y este jueves están llamados el personal docente funcionario, interino, el que está en prácticas y el laboral —incluyendo laboral docente, PAE y PAS— del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental y Girona, además del personal de ocio educativo, las escuelas infantiles de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

Docentes ocupan las instalaciones de servicios educativos en Girona y Granollers (Barcelona) El sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, asegura que los docentes en huelga este jueves han ocupado las instalaciones de los servicios territoriales de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en la ciudad de Girona, así como las de los servicios educativos de Granollers (Barcelona). Fuentes del sindicato informan a Europa Press que en el edificio de servicios territoriales de Girona hay unas 300 personas en el interior, y que en Granollers son unas 20. Se trata de la cuarta jornada de huelga territorializada y este jueves están llamados el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- del Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

Reabierta totalmente la AP7 en Vilabareix (Girona) después del corte de docentes en huelga La AP7 ha podido reabrirse totalmente en Vilabareix (Girona) en sentido norte después de que los docentes en huelga hayan cortado la vía en ambos sentidos de la marcha sobre las 10.30 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) vía 'X'. Por otro lado, fuentes del sindicato de profesores Ustec·Stes informan a Europa Press que han cortado la N-II ante la estación de tren en Mataró (Barcelona), también en el marco de la huelga que se lleva a cabo este jueves en Girona, Maresme y Vallès (Barcelona). Finalmente, las protestas también han afectado durante la mañana a la C-58 en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y a la C-32 entre Mataró y Argentona.

Los docentes toman las calles de Sabadell y protestan frente a las sedes de los Servicios Territoriales, UGT y CCOO Una marea de docentes ha tomado las calles de Sabadell en el marco de la huelga convocada para este jueves en el Vallès Occidental, el Oriental, el Maresme y Girona. Después del corte de la autopista C-58 en Sant Quirze, los profesionales han participado en dos marchas, una que salió de la plaza de España de Sabadell y otra del centro de Barberà, para confluir en los Servicios Territoriales de Educación en el Vallès Occidental, situados en la Gran Vía de la capital vallesana. Representantes de USTEC, CGT e Intersindical se han reunido con la directora, Montse Capdevila, mientras fuera se lanzaban globos de agua y huevos a la fachada, donde también se han pegado adhesivos. Desde allí, la movilización se ha trasladado a la Rambla, donde han hecho lo mismo en las sedes de UGT y CCOO.

Mossos desaloja a 20 docentes de las instalaciones de servicios d'Educació en Mataró (Barcelona) Agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves a mediodía a unas 20-25 personas de las instalaciones de los servicios territoriales d'Educació en Mataró (Barcelona), concretamente de una zona habilitada como escaleras de emergencia, en el marco de la huelga docente que se está llevando a cabo en Girona, Maresme y en el Vallès (Barcelona). Según explican fuentes policiales a Europa Press, no se ha producido ningún herido, mientras que el sindicato Ustec·Stes asegura que los mossos han lesionado a un docente en el marco de este desalojo. "Exigimos que el Departamento de Interior dé órdenes a los agentes para que dejen de ejercer violencia", indica el sindicato docente en un comunicado, donde piden la rectificación inmediata del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respecto a la fuerza que se está practicando durante la movilización.