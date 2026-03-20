Movilización de los docentes
Huelga de profesores en Catalunya: ¿Dónde es hoy viernes?
La educación catalana culmina una semana de protestas con un paro general y una manifestación unitaria en Barcelona
Huelga de profesores en Catalunya, en directo: Última hora de las protestas en la educación
Los colegios e institutos de Catalunya ponen fin hoy viernes a una semana de huelgas de maestros y profesores en reivindicación de mejores sueldos, más recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.
La huelga está convocada por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària, junto a la CGT y la Intersindical. Estas centrales consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un incremento salarial de 3.000 euros al año y el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, entre otras medidas.
Los sindicatos convocantes del paro sometieron a referendo este acuerdo la semana pasada. Según Ustec, de los 42.965 participantes en la consulta, rechazaron el pacto 40.780 personas (un abrumador 95%), mientras que lo avalaron 2.185 (solo el 5%).
La semana de huelga ha constado de cuatro días de paros por territorios, más un quinto día de paro general, con lo que en total serán dos jornadas de huelga por centro educativo. El calendario por zonas es este:
- Lunes 16 de marzo: Barcelona, resto del Barcelonès y Baix Llobregat.
- Martes 17 de marzo: Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre.
- Miércoles 18 de marzo: Catalunya Central, Lleida, y Alt Pirineu y Aran.
- Jueves 19 de marzo: Vallès Occidental y Oriental, Maresme y Girona.
- Viernes 20 de marzo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.
A la protesta de hoy viernes se suman también el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Plataforma PAS (formada por conserjes y administrativos). El punto culminante de la jornada será la manifestación unitaria en Barcelona que partirá de la plaza de Tetuan a las 12.30 horas.
¿Quién está convocado a la huelga?
Entre el lunes y el jueves, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical convocaban a todo el personal docente y laboral de atención educativa de cada territorio.
Hoy viernes, además, están llamados a la jornada de paro todo el personal de administración y servicios (PAS) y los estudiantes a partir de tercero de ESO (los más pequeños no tienen derecho a huelga), convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
Servicios mínimos
Para esta huelga educativa, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.
En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% del personal. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Discrepancias sobre el seguimiento de la huelga
La primera jornada de huelga, convocada en los servicios territoriales de Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat, tuvo un seguimiento del 70% según los sindicatos y del 32% según la conselleria. Parte del baile de cifras, que se ha mantenido durante los días posteriores, viene de que el departamento de la Generalitat cuenta a los docentes de baja como personal que ha ido a trabajar.
El grueso de docentes consultados por Helena López para EL PERIÓDICO apuntan que la huelga ha tenido hasta ahora algo menos de seguimiento que el paro masivo de febrero, aunque precisan que muchos profesores que el lunes fueron a trabajar se sumarán a la huelga de hoy viernes.
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