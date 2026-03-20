La DGT detecta a más 450 menores que viajaban sin hacer uso de sistemas de retención infantil o lo hacían de manera incorrecta

Entre el 10 y el 16 de marzo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de los de las policías locales y autonómicas que se sumaron a la campaña, intensificaron la vigilancia y control, tanto en vías urbanas como interurbanas, sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

En estos siete días se han controlado un total de 443.758 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, a los que se han formulado 6.863 denuncias a conductores y pasajeros por no hacer uso del reglamentario dispositivo de seguridad.

En cuanto a los sistemas de retención infantil, obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 cm, los agentes detectaron a 458 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 336 en los asientos traseros y 122 en los delanteros.

9 de cada 10

En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es todavía más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios. Además, en caso de sufrir un siniestro de tráfico, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

Para intentar evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a 4 los puntos que se pierden por no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos puntos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

En lo relativo lo adultos, en lo que llevamos de año, de los 73 fallecidos de los que ya se conoce si hacían o no uso de algún dispositivo de seguridad y que viajaban en turismo o furgoneta, 21 de ellos no lo llevaba puesto en el momento del siniestro (29%).

Carreteras convencionales

El 69,3% de todas las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, un hecho preocupante si tenemos en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones.

En concreto, 6.405 adultos han sido denunciados por no utilizar el cinturón de seguridad, una cifra que supone que 3.289 conductores, 1.426 pasajeros de los asientos delanteros y 1.690 de los traseros no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos en caso de haber sufrido un siniestro de tráfico.

Está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón de seguridad.

Evitar 900 muertes

En 2025, y con datos provisionales a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón o el SRI en el momento del siniestro.

Se calcula que se podrían evitar 900 muertes al año en Europa si el 99 % de conductores y ocupantes utilizarán de forma adecuada los sistemas de retención, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO).