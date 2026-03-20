Una colaboración público-privada permitirá ampliar la C16 entre Berga y Bagà con una inversión de hasta 500 millones

El Govern de la Generalitat ha recibido una propuesta para la ejecución de la ampliación de la C16 entre Berga y Bagà, en forma de iniciativa privada. El proyecto plantea un presupuesto de entre 470 y 500 millones de euros que será cubierto inicialmente por la empresa que resulte adjudicataria de la licitación, mientras que la Administración, en lo que es un modelo de colaboración público-privada, empezaría a pagar la ejecución de las obras y el mantenimiento a partir del quinto año.

Este proyecto contempla la construcción de un innovador tramo de carril reversible, de Cercs a Bagà, y un tramo de desdoblamiento de Berga a Cercs, que daría continuidad a la autovía que actualmente termina en la capital del Berguedà.

Los trabajos se iniciarán en otoño de 2027

Estos son los detalles expuestos este viernes en Bagà por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, quien ha destacado que el Govern quiere hacer realidad una “fórmula de colaboración público-privada diferente” y pionera en el ámbito de las infraestructuras de movilidad, que “nos permite asegurar la financiación y la ejecución”.

El proyecto incluirá un carril bici desde Berga hasta Bagà y una salida en dirección norte en Cercs

Esto supone cambios respecto a las previsiones anteriores de ejecución, que distinguían dos fases de obras: primero hasta Cercs y después hasta Bagà. La nueva planificación prevé garantizar la ejecución completa, con un calendario que comenzará en junio, cuando saldrá a exposición pública el anteproyecto que iniciará un periodo de concurso. Será entre el otoño y final de año cuando se llevará a cabo la licitación de los trabajos y la explotación del mantenimiento correspondiente. El paso definitivo, según ha explicado Paneque, será al cabo de un año, hacia el otoño de 2027, cuando se iniciarían las obras, con una duración estimada hasta 2031.

Novedades técnicas en los pliegos

El director de Infraestructuras y Movilidad, el berguedano David Prat, también ha dado a conocer los dos principales cambios técnicos que se incorporarán. Por un lado, se prevé hacer realidad un carril bici desde Berga hasta Bagà, ampliando los tramos ya previstos con una infraestructura que permitirá conectar ambas poblaciones. Asimismo, se contempla establecer una salida en dirección norte en Cercs, eliminada en la anterior actualización del proyecto, pero que se ha podido “encajar” atendiendo a las demandas del municipio.

“Es un proyecto que quiere, sobre todo, mejorar la fluidez y la seguridad vial”, ha puntualizado Prat, quien ha asegurado que la iniciativa será “transformadora para el territorio”. El resto de fundamentos del proyecto se mantienen tal como estaban previstos: desdoblamiento total, con dos carriles por sentido, entre Berga y Cercs; y de Cercs a Bagà habrá un formato 2+1 con barrera central móvil que permitirá gestionar el tráfico en función de la demanda.

Satisfacción local

La presentación ha contado con la presencia de una comitiva del Consell Comarcal del Berguedà y de las alcaldías de Berga, Cercs, Guardiola de Berguedà y Bagà, los municipios por los que transcurrirán las obras. “Celebramos que el Govern de la Generalitat haya tomado esta decisión para impulsar los trabajos, que parece que sí serán una realidad”, ha señalado el alcalde de Bagà, Lluís Casas.

El alcalde ha declarado que “la Generalitat, al asumir este proyecto, soluciona una deuda histórica con el Berguedà”, defendiendo que la ampliación supondrá mayor seguridad y eficiencia en la vía. “Necesitamos una carretera adaptada a nuestros derechos, que no nos haga diferenciar si somos del Alt Berguedà o de Barcelona”, ha concluido.