Investigan a un grupo trapero de València por las amenazas y agresión a un joven por dedicar una canción a una chica: "Muerte a Izan"

La Policía Nacional investiga a un grupo trapero de un barrio de València y a su entorno por las supuestas amenazas de muerte y acoso a un reguetonero 'rival' por dedicar una canción a una chica. Todo apunta a que detrás de esa acción parece haber un móvil machista, ya que la joven fue novia de un amigo de los traperos, fallecido hace en marzo del año pasado, y los ahora investigados pretendían 'protegerla' de alguien ajeno al grupo. De momento, no ha habido detenciones y la Policía lo está manejando como un asunto de bandas urbanas, que se distinguen por retarse y atacarse por disputas muy diversas, desde territoriales al 'robo' de miembros, pasando por cualquier otra excusa.

Según la denuncia formulada por el músico, el acoso comenzó justo el mismo día en que colgó en su perfil de una red social especializada en la difusión de vídeos la canción que dedicaba a la joven, cuyo contenido tampoco ha trascendido, aunque sí que no contiene términos ni elementos que pudieran inducir a la ofensa, sino más bien al contrario. Solo un día después de haber publicado la canción, en plena madrugada, acudieron un grupo de desconocidos a su casa, en un municipio del área metropolitana de València perteneciente a l'Horta Sud y llamaron al timbre a pesar de lo avanzado de la noche, las 5.00 horas.

Acorralado y agredido en su casa

El ahora denunciante, que tiene 18 años, decidió bajar a la calle para evitar que siguieran accionando el timbre y despertaran a sus padres y al resto del vecindario. Lo que se encontró fue a cuatro hombres encapuchados, a los que no pudo ver el rostro, por lo que no ha podido identificarlos, que lo acorralaron, empujaron y amenazaron tras colarse en su patio. Además, lo humillaron obligándole a ponerse de rodillas al tiempo que le hicieron pedir perdón. Además, le propinaron puñetazos y le vejaron con mofas sobre sus habilidades como músico urbano.

Al parecer, habrían grabado la escena, aunque la Policía no ha encontrado pruebas de que se haya publicado en redes sociales abiertas. Eso sucedía el 16 de febrero y la víctima prefirió no denunciar, en la confianza de que el conflicto quedase ahí.

Una botella arrojada a la ventana

Pero, apenas unos días más tarde, los ahora investigados habrían vuelto a la carga, esta vez utilizando a una amiga del joven. A través de ella le hicieron llegar una nueva advertencia violenta: o borraba el vídeo o debería atenerse a las consecuencias. Tampoco denunció.

Un mes después del último incidente, el pasado 16 de marzo, nuevamente de madrugada, sufrió el último ataque. Y de nuevo, en su casa. Alguien, a quien no pudo ver, arrojó sobre las dos de la madrugada una botella llena contra una de las ventanas de su piso, ubicado en una primera planta. Aunque salió de inmediato, no pudo ver a nadie.

Miedo a las represalias

Una vez más lo dejó estar, pero, cuando bajó a la mañana siguiente a la calle y vio escrito en la fachada de su finca la leyenda "Muerte a Izan", se dio cuenta de que podían ir en serio y que su integridad física estaba en riesgo, así que optó por acudir a la comisaría de su municipio, donde presentó la correspondiente denuncia, en la que refleja que siente temor por lo que puedan hacerle como represalia por la canción a la joven.

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La investigación está siendo llevada a cabo por los especialistas en detección y control de bandas urbanas, dado que alguno de los posibles protagonistas de las coacciones y amenazas al joven músico son ya conocidos de la Policía Nacional.