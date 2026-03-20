Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos profesoresPrecio gasolinaTumoresFelipe VIBarcelonaDiscoteca DracoJimmy GraceyGuerra IránSorteo ONCE Día del PadreSupervivientes
instagramlinkedin

Violencia machista

Investigan a un grupo trapero de València por las amenazas y agresión a un joven por dedicar una canción a una chica: "Muerte a Izan"

La chica había sido novia de un joven fallecido hace casi un año, amigo de la banda urbana, y los agresores se habían erigido en sus 'protectores'

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas.

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. / Policía Nacional

Teresa Domínguez

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional investiga a un grupo trapero de un barrio de València y a su entorno por las supuestas amenazas de muerte y acoso a un reguetonero 'rival' por dedicar una canción a una chica. Todo apunta a que detrás de esa acción parece haber un móvil machista, ya que la joven fue novia de un amigo de los traperos, fallecido hace en marzo del año pasado, y los ahora investigados pretendían 'protegerla' de alguien ajeno al grupo. De momento, no ha habido detenciones y la Policía lo está manejando como un asunto de bandas urbanas, que se distinguen por retarse y atacarse por disputas muy diversas, desde territoriales al 'robo' de miembros, pasando por cualquier otra excusa.

Según la denuncia formulada por el músico, el acoso comenzó justo el mismo día en que colgó en su perfil de una red social especializada en la difusión de vídeos la canción que dedicaba a la joven, cuyo contenido tampoco ha trascendido, aunque sí que no contiene términos ni elementos que pudieran inducir a la ofensa, sino más bien al contrario. Solo un día después de haber publicado la canción, en plena madrugada, acudieron un grupo de desconocidos a su casa, en un municipio del área metropolitana de València perteneciente a l'Horta Sud y llamaron al timbre a pesar de lo avanzado de la noche, las 5.00 horas.

Acorralado y agredido en su casa

El ahora denunciante, que tiene 18 años, decidió bajar a la calle para evitar que siguieran accionando el timbre y despertaran a sus padres y al resto del vecindario. Lo que se encontró fue a cuatro hombres encapuchados, a los que no pudo ver el rostro, por lo que no ha podido identificarlos, que lo acorralaron, empujaron y amenazaron tras colarse en su patio. Además, lo humillaron obligándole a ponerse de rodillas al tiempo que le hicieron pedir perdón. Además, le propinaron puñetazos y le vejaron con mofas sobre sus habilidades como músico urbano.

Al parecer, habrían grabado la escena, aunque la Policía no ha encontrado pruebas de que se haya publicado en redes sociales abiertas. Eso sucedía el 16 de febrero y la víctima prefirió no denunciar, en la confianza de que el conflicto quedase ahí.

Una botella arrojada a la ventana

Pero, apenas unos días más tarde, los ahora investigados habrían vuelto a la carga, esta vez utilizando a una amiga del joven. A través de ella le hicieron llegar una nueva advertencia violenta: o borraba el vídeo o debería atenerse a las consecuencias. Tampoco denunció.

Un mes después del último incidente, el pasado 16 de marzo, nuevamente de madrugada, sufrió el último ataque. Y de nuevo, en su casa. Alguien, a quien no pudo ver, arrojó sobre las dos de la madrugada una botella llena contra una de las ventanas de su piso, ubicado en una primera planta. Aunque salió de inmediato, no pudo ver a nadie.

Miedo a las represalias

Una vez más lo dejó estar, pero, cuando bajó a la mañana siguiente a la calle y vio escrito en la fachada de su finca la leyenda "Muerte a Izan", se dio cuenta de que podían ir en serio y que su integridad física estaba en riesgo, así que optó por acudir a la comisaría de su municipio, donde presentó la correspondiente denuncia, en la que refleja que siente temor por lo que puedan hacerle como represalia por la canción a la joven.

Noticias relacionadas

La investigación está siendo llevada a cabo por los especialistas en detección y control de bandas urbanas, dado que alguno de los posibles protagonistas de las coacciones y amenazas al joven músico son ya conocidos de la Policía Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
  2. Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
  3. El castor acelera su avance por la cuenca del Ebro y se detecta por primera vez en Catalunya
  4. Abril Azabal, alumna becada por Amancio Ortega para estudiar en EEUU, se topa con trabas para hacer la selectividad en Catalunya: 'Te esfuerzas y te tratan así
  5. Huelga de profesores en Catalunya: ¿Dónde es hoy viernes?
  6. ¿A qué hora es el Sorteo de la ONCE del Día del Padre 2026? Dónde ver y premios
  7. Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas y las afectaciones al tráfico
  8. El chalet donde Franco hacía cacerías secretas en Sant Llorenç de la Muga, a la venta por 540.000 euros

Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán una bonificación hasta el fin de las obras en el Garraf

Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán una bonificación hasta el fin de las obras en el Garraf

Los profesores cortan con distintas columnas la Meridiana, la Gran Via y la Diagonal de Barcelona

Los mejores lugares para buscar vida extraterrestre: los científicos identifican 45 mundos similares a la Tierra que deberían explorarse

Los mejores lugares para buscar vida extraterrestre: los científicos identifican 45 mundos similares a la Tierra que deberían explorarse

Investigan a un grupo trapero de València por las amenazas y agresión a un joven por dedicar una canción a una chica: "Muerte a Izan"

Investigan a un grupo trapero de València por las amenazas y agresión a un joven por dedicar una canción a una chica: "Muerte a Izan"

Directo | Arranca la manifestación de los médicos en una jornada de huelga sanitaria y educativa

Directo | Arranca la manifestación de los médicos en una jornada de huelga sanitaria y educativa

Fuerte retroceso de los gorriones en España: cada año hay 300.000 menos y sigue la caída

Fuerte retroceso de los gorriones en España: cada año hay 300.000 menos y sigue la caída

Comprobar número premiado en el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Comprobar número premiado en el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

A juicio dos mujeres de avanzada edad por estafar a una pareja que perdió su casa con préstamos hipotecarios

A juicio dos mujeres de avanzada edad por estafar a una pareja que perdió su casa con préstamos hipotecarios