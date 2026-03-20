Alba Payàs, terapeuta: “La mayoría de personas en duelo acaban recuperando la ilusión”

Cuando se pierde a un ser querido antes de tiempo, suele ser normal que surja una pregunta de difícil respuesta: ¿cómo sigo ahora adelante? Alba Payàs, terapeuta especializada en duelo, colaboradora del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa, explica que, a pesar de que todo se oscurezca en un primer momento, es posible volver a encontrar la luz. Acaba de publicar su tercer libro, ‘Una doble tarea: Vivir el duelo y cuidar de los hijos tras la pérdida de un ser querido’ (Paidós).

-En un contexto social en el que se suele evitar hablar sobre la muerte, ¿cómo impacta perder a alguien de manera inesperada?

-Son lo que llamamos muertes a destiempo, la pérdida de seres queridos mucho antes de lo que correspondería por su momento vital: hijos, pareja, hermanos pequeños… Al no poder anticiparlas, el impacto es muy intenso: hay shock, incredulidad, dificultad para entender qué ha pasado, sensación de irrealidad, sorpresa e imposibilidad de prepararse. En estos casos, la incidencia de duelo complicado es mucho más elevada.

-¿Cómo acompañan a personas que están sufriendo por esa pérdida?

-Lo primero que hacemos es identificar las fuentes del sufrimiento, y aquí suelen aparecer varias dimensiones. Por ejemplo, la no aceptación de las circunstancias de la muerte. En este caso, el trabajo pasa por ayudar a la persona a entender qué ocurrió, asumir la realidad y darle cierto sentido. Cuando el dolor proviene de la añoranza, de los asuntos pendientes o de la culpa por no haber cuidado lo suficiente a esa persona, nos centramos en la expresión de la gratitud, del perdón, del amor y de la reconciliación.

-¿Se cuestionan si podrán volver a ser felices?

-En muy natural que lo hagan, porque el proyecto vital queda sacudido con la pérdida de una pareja o un hijo. Ahora bien, a medida que se van trabajando las circunstancias de la muerte, su comprensión y aceptación, aparece una pregunta clave: ¿cómo le gustaría a esa persona que fuera mi vida? Porque su amor, al fin y al cabo, invita a vivir. Hay un 10 % de casos de trastorno de duelo prolongado, caracterizado precisamente por esa claudicación vital. Pero la gran mayoría de las personas acaban recuperando la ilusión y la esperanza.

-En su último libro pone el foco en las familias que, a pesar la pérdida, necesitan seguir cuidando a los hijos.

-Es importante en enfoque sobre las familias, porque los niños viven a menudo un doble duelo. No solo han perdido al padre, a la madre o al hermano, sino que se encuentran dentro de un entorno que, temporalmente, no puede responder del todo a sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y existenciales, porque los adultos también están devastados. El libro nace de ahí, de la necesidad de fortalecer los recursos de los padres para que el impacto de ese dolor en el ambiente familiar sea el mínimo posible.

-¿De dónde sacar fuerzas cuando el dolor es tan intenso?

-Muchos padres y madres te dicen que están hundidos y no tienen fuerzas para nada; y es muy comprensible, porque realmente es muy difícil. Pero, a veces, pequeñas acciones pueden hacer que el ambiente de casa mejore y que el impacto sobre los hijos sea menor. Por ejemplo, mantener las rutinas, volver al colegio y preservar las relaciones sociales. Y también es clave la seguridad emocional: los hijos deben ver que el adulto es capaz de conectar con las emociones y expresarlas, pero sin llegar a desbordarse.

-¿Cómo encontrar ese punto medio?

Noticias relacionadas

-Se trata de mantener vivo el vínculo, pero sin convertirlo en una losa. Hablar de la persona fallecida, recordarla, celebrar sus aniversarios, pero sin que su presencia sea tan constante que el niño pueda sentirse asfixiado. Es importante que recuerde al ser querido de manera que alimente su vida, no que la paralice. Si es así, es posible que ese niño o adolecente en duelo se convierta en una persona más empática y solidaria, con un sentido vital más trascendente y humanista.