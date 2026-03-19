Los usuarios denuncian el abandono de los Regionals del sur: "El plan de Rodalies acaba en Tarragona"

Basta con echar un vistazo a los mapas que ofrece la ampliación del plan de Rodalies presentado el pasado mes de enero para darse cuenta de que a las líneas de Regionals del sur todavía les queda mucho camino por correr. Las estaciones de la R13, la R14, la R15 y la R16 son las más recurrentes en las listas de paradas que necesitan algún tipo de actuación y, a su vez, son algunas de las líneas que menos obras tienen previstas.

Sucede, por ejemplo, con la lista de paradas en las que la altura reglamentaria del andén no se cumple. De las 28 estaciones (el 30,8% del total de la red) que necesitarían una reforma, 20 pertenecen a estas líneas de Regionals. En solo dos de ellas, Camarles-Deltebre y Camp-redó, está previsto que haya reformas en algún momento.

Andenes estrechos

Algo parecido sucede con las estaciones en las que los andenes son demasiado estrechos y no llegan a los tres metros reglamentarios. De los 35 apeaderos afectados (el 38,5% de la red), 21 son de alguna de estas cuatro líneas regionales que dan servicio más allá de Tarragona y solo dos, Camp-Redó y Vila-seca, tienen alguna actuación prevista.

La cantinela se repite de forma muy similar para las estaciones que no cuentan con pasos soterrados o pasarelas para cruzar las vías y también para las estaciones que no están adaptadas para las personas con movilidad reducida. En esta última categoría, no hay ninguna actuación prevista en las estaciones de los Regionals del sur, pero sí en siete de las ocho estaciones que todavía no son accesibles de la R11.

La situación es especialmente preocupante en la R15, donde, dos meses después del accidente de Gelida, las limitaciones de velocidad siguen haciendo inviable el tráfico de pasajeros entre las estaciones de Riba-roja d'Ebre y Reus. Solo los trenes de mercancía, y a un ritmo mucho más lento de lo habitual, circulan por este tramo estos días, para la desesperación de los usuarios, que se ven abocados a utilizar los buses de sustitución dispuestos por Renfe.

"Abandono"

"La situación de la R15 es de abandono absoluto", mantiene la portavoz de la plataforma Trens i Transports Dignes Terres de l'Ebre-Priorat, Cinta Galiana, que denuncia que el pla de Rodalies también ha dejado de lado la construcción de la terminal intermodal de pasajeros de la Aldea. "Nos tienen completamente abandonados, hay gente que pierde clases, horas de trabajo y hasta salud. Hay usuarios con crisis de ansiedad, es un horror", denuncia Galiana. "Se lo dije a la consellera [de Territori] Paneque cuando nos reunimos con ella: según este pla de Rodalies, Catalunya se acaba en el Camp de Tarragona", asegura.

De momento, no hay previsión para que la R15 reabra, pese a que Galiana asegura que hace más de tres semanas, les prometieron que abrirían en 15 días. "Ni está, ni se le espera", lamenta.

Traspaso

"Cuando se trata de dinero, parece que Rodalies acabe en Sant Vicenç de Calders", coincide la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gòmez. La portavoz achaca la poca planificación prevista para estas líneas al hecho que de que, en un principio, no podrán ser traspasadas a la nueva empresa mixta de Rodalies.

Pese a que los trenes solo discurren por Catalunya –a excepción de las expediciones de la R16 a València y de la R15 a Zaragoza–, las vías forman parte de líneas que se adentran en el resto de España, de manera que, administrativamente, el traspaso es más complicado. "Nadie se esfuerza por nosotros, seguiremos necesitando interlocución entre Madrid y Catalunya, nos quedaremos tal cual", denuncia esta activista.

Problemas para las mercancías

La situación en la R15, además, también provoca graves afectaciones en el tráfico de los trenes de mercancías, muy mermado durante las próximas semanas a causa del cierre del Túnel de Rubí. Joan Carles Salmeron, presidente del Centres d'Estudis del Transport Terminus, denuncia que las mismas limitaciones temporales de velocidad que hacen inviable el tráfico de pasajeros condenan a las mercancías a una lentitud sin precedentes. "Cuando reabrieron el tramo para los trenes de carga, había una restricción de velocidad a 30 km/h que duraba 72 kilómetros", asegura Salmeron. "Se está dando una imagen lamentable con la gestión de las mercancías", denuncia.