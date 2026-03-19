La Universitat de Girona tendrá un presupuesto de 140,3 millones de euros en 2026

La Universitat de Girona tendrá este 2026 un presupuesto de 140,36 millones de euros, un 2,1% más que el año anterior. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de cuentas, que ahora se tendrá que elevar al Consejo Social para la aprobación definitiva. Se trata, además, de los primeros presupuestos de la nueva etapa encabezada por el rector Josep Calbó, después del relevo al frente de la institución a finales del año pasado.

El presupuesto de la UdG ha ido creciendo en los últimos años y, presupuesto tras presupuesto, se van superando récords. El 2020 fue la primera vez que se llegó a los 100 millones (el 2019 habían estado 97,8 millones). Una vez superada la pandemia, el 2022 las cuentas subieron hasta los 106,6 millones, mientras que el 2023 fueron 117,7 y el 2024 un total de 128,3. El año pasado el presupuesto fue de 137,4 millones.

Prórroga presupuestaria

El rector de la UdG, Josep Calbó, ha destacado que el presupuesto se ha elaborado “en un contexto financiero marcado por la prórroga presupuestaria de la Generalitat de Catalunya y por las limitaciones estructurales del sistema universitario catalán”. Aun así, ha añadido que “trabajarán para garantizar el funcionamiento ordinario de la institución y preservar la calidad de la docencia, la investigación y los servicios universitarios”, a pesar de que “seguiremos reclamando al Govern de la Generalitat una mejora de la financiación de las universidades públicas y avanzar hacia un modelo de financiación más estable y suficiente que garantice el desempeño de la misión de la universidad”.

Una de las principales novedades de las cuentas del 2026 es que incorporan por primera vez informes de impacto medioambiental y de perspectiva de género que acompañan el documento presupuestario. Según la UdG, estos informes permiten analizar de manera sistemática cómo las decisiones presupuestarias inciden en la sostenibilidad ambiental y en la igualdad entre mujeres y hombres, y refuerzan el compromiso de la universidad con una gestión pública responsable, transparente y alineada con los valores de igualdad, sostenibilidad, equidad y responsabilidad social.

La Generalitat continúa siendo la principal fuente de financiación de la UdG. En cuanto a los ingresos propios, la previsión por matrícula, tasas y servicios se sitúa en 23,9 millones de euros. El presupuesto también contempla un ligero incremento de los ingresos procedentes de los estudios oficiales de grado, vinculado a la previsión de aumento del estudiantado, mientras se mantienen los precios académicos.

Investigación

En el ámbito de la investigación, el presupuesto del 2026 incluye 12,76 millones de euros para proyectos con financiación específica, principalmente procedentes de convocatorias competitivas estatales e internacionales. A esto se añaden 3,37 millones de euros del Plan de Inversiones Universitarias destinados a la mejora de infraestructuras y de las tecnologías de la información.

El gasto de personal continúa siendo lo principal capítulo de las cuentas, con 100,18 millones de euros, que representan el 71,4% del presupuesto total. Esta partida tiene que permitir asumir los incrementos retributivos, el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla y la incorporación de nuevas plazas de profesorado y de personal técnico y de administración, especialmente vinculadas al aumento de estudiantes y financiadas mayoritariamente con recursos propios. Además, el presupuesto destina 1,87 millones de euros a becas y ayudas y prevé 21 millones de euros en gastos corrientes para garantizar el funcionamiento ordinario de la universidad.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno también ha aprobado las memorias de dos nuevos estudios de cara en el curso 2027-2028: el grado en Farmacia y el máster Regenerative Travel for Transformative Change (RETRACE), que impartirá la Facultad de Turismo. Igualmente, se ha aprobado el cambio de denominación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que pasará a llamarse Facultad de Economía y Empresa.