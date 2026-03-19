Sonia Murillo, especialista en eliminar tatuajes: "Borrarse el nombre de una expareja tatuado es un momento feliz"

Sonia Murillo se dedica al mundo de los tatuajes, pero no los hace, los elimina. Si los tatuajes suelen ser la expresión de un momento vital, ella es la notaria que certifica un cambio de vida. Nacida en Sabadell (1982), vive desde hace ocho años en Sant Salvador de Guardiola y trabaja por cuenta propia en centros de estética de una docena de ciudades. En Manresa, en Picoderm.

¿Por qué elimina tatuajes y no los hace?

La razón principal es que no tengo el arte que se necesita. Los tatuadores son los típicos niños que dibujan desde pequeños, y a mí siempre se me ha dado mal. Me había dedicado durante 24 años a la depilación láser, y cuando conocí la máquina para retirar tatuajes pensé que era una buena oportunidad, porque no hay mucha gente que lo haga. Me formé y me lancé.

¿Se parece a depilar?

Sí, pero duele mucho más. Lo he probado en los míos y la verdad es que duele.

¿Mucho?

Sí, pero depende de cada persona. Hay gente que grita y hay quien no lo encuentra tan terrible. Supongo que se soporta mejor si tienes muchas ganas, y la mayoría de los clientes las tienen. Eso sí: es rápido. Si me dejan trabajar y no me hacen parar constantemente, quitar un tatuaje pequeño es cuestión de un minuto.

¿Cómo se hace?

Las ondas que emite el láser fragmentan la tinta en partículas muy pequeñas que pueden eliminarse mediante el sudor o la orina. Hay que hacer varias sesiones. Cuanto más grande y con más tinta, más intervenciones; si es un tatuaje antiguo, puede que ya esté algo borrado, pero seguramente estará hecho con tintas muy malas de las que se utilizaban antes, con mucho metal, y cuestan más de eliminar.

Si son tintas malas, ¿no es perjudicial liberarlas dentro del cuerpo?

De momento no hay constancia de ello. Hay quien lo dice, pero para que fuera perjudicial tendría que ser un tatuaje muy grande y eliminarlo de golpe, cosa que no se hace nunca.

¿Qué le piden más que borre?

Sobre todo, nombres de exparejas y símbolos relacionados con ellas. A veces me hacen retirar cosas como una estrella: parece que no signifique nada, pero resulta que, durante la relación que se ha terminado, se hicieron una cada uno, y ahora no quieren ni recordarlo ni que la nueva pareja lo vea. También tengo chicos que quieren ser Mossos y llevan tatuajes de los que no se permiten, o personas ya algo mayores que hace treinta años se tatuaron cosas que ahora se ven de otra época.

La moda es importante.

Mucho. Ahora empiezo a tener personas de unos veinte años que se hicieron un tatuaje pequeño cuando tenían 16 y se lo quieren quitar porque consideran que la última moda entre los jóvenes es no llevar tatuajes, ni siquiera uno pequeño.

Si se extiende, le espera un gran futuro.

Sí, pero de momento son chicas jóvenes, y sigue habiendo mucha gente a la que le encanta ir tatuada. Para mí, evidentemente, ojalá se ponga de moda quitarlos.

La otra solución sería tapar o reescribir: de “te quiero Montse” a “no te quiero Montse”.

Reelaborar no se hace, y tapar no es buena idea. Para tapar un dibujo hace falta mucha tinta y el resultado no suele gustar. Elimino muchos “covers”, y da bastante trabajo.

Supongo que recomienda no tatuarse nombres de novios o novias por mucho que los quieras.

Sí. Yo llevo el de mi marido, pero porque mi hijo se llama igual. Si no, no lo habría hecho nunca en la vida.

¿Con qué sentimiento se borran el nombre de la expareja?

Es un momento feliz, liberador. Muchos vienen con alguien que hace fotos del momento. Para ellos es como… ¡a tomar por saco!

¿Le parece que la gente se tatúa sin pensarlo demasiado?

Hay de todo. Hay quien lo hace muy conscientemente, pero también me he encontrado con alguien que me ha pedido que le quite un tatuaje recién hecho porque no le gusta cómo ha quedado, tan reciente que aún tenía que cicatrizar para poder retirarlo. También hay quien va a competiciones deportivas o a festivales donde regalan un tatuaje, se lo hace por aprovechar que es gratis y a los pocos días se arrepiente.

¿Cuánto cuesta quitar un tatuaje?

Un dibujo del tamaño de una tarjeta de visita cuesta sesenta euros, que es el mínimo. A partir de ahí, depende. Los más grandes que he hecho han sido en dos chicas: uno desde el glúteo hasta el monte de Venus y otro en toda la zona lumbar; al parecer, cuando tenía 16 años tenía mucho vello y se hizo un tatuaje para taparlo. Han querido quitárselo porque ahora lo ven “choni”.

¿Lo más extraño que ha eliminado?

A veces lo que me sorprende es que me pidan borrar tatuajes bien hechos y muy bonitos. No es bueno para el negocio, pero a menudo intento convencerles de que no se lo quiten (ríe).

O sea que lo que se lleva tatuado importa mucho.

Sí. Todo lo que se considera que ya no representa a la persona se vive mal, sea lo que sea. Sentirse representado por los tatuajes es importantísimo.