El robo de gasoil a camioneros en la AP-7 aumenta el 50% por el alza de los precios y la multirreincidencia

"Ahora mismo, el transportista no se siente seguro", afirma Carlos Folchi, presidente de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España). Folchi se refiere a un fenómeno recurrente en el sector, pero que parece haber repuntado en los últimos tiempos: los robos a camiones en general y de combustible en particular.

La guerra en Oriente Medio mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, paso de más del 20% del combustible que se consume en todo el mundo, hecho que ha provocado una escalada en los precios, por lo que el sector prevé un aumento en este tipo de delito que tiene tres escenarios claros, según Folchi: "Madrid, Andalucía y, sobre todo, la AP-7, la autopista utilizada para la mayor parte de entradas y salidas de mercancías en España". El 60% de las exportaciones, señala, pasan por esa arteria.

Las cifras corroboran este malestar de los transportistas. Un estudio de Fenadismer, en colaboración con la empresa de neumáticos Continental, revela que los robos a camiones se han incrementado en un 33,6% en los últimos cinco años en España. El documento incluye una encuesta a 700 transportistas, de los cuales más de la mitad (el 52,1%) han sido víctimas de robos y/o agresiones en ese periodo de tiempo.

Cifras

Los datos de Mossos d'Esquadra ratifican esta sensación, especialmente en lo relativo al robo de combustible. Las últimas cifras disponibles datan del primer semestre de 2025 y revelan que la sustracción de gasoil a camiones y otros vehículos pesados aparcados en áreas de servicio se incrementó un 50% en los primeros seis meses del año respecto a 2024.

La policía autonómica recibió en ese intervalo de tiempo 72 denuncias por sustracción de combustible, frente a las 48 registradas en el mismo periodo del año anterior. Estos robos fueron el único delito que se incrementó tras el aumento de la presión policial contra los grupos organizados dedicados a robar en las carreteras.

El jefe de Investigación Viaria de los Mossos d'Esquadra, Francesc Parra, confirma que el encarecimiento del precio del gasoil es la principal razón de este incremento, y que las bandas dedicadas a este tipo de delitos tienen como principal objetivo a los camiones que hacen rutas internacionales, para lo que necesitan dos depósitos de combustible.

Una patrulla de Mossos d'Esquadra entre camiones estacionados en un área de servicio de la AP-7 / Manu Mitru / EPC

Puntos negros

La provincia de Girona es uno de los puntos negros. A finales de febrero los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, establecieron seis puntos de control en puntos de La Jonquera, Borrassà y Pont de Molins en la N-2 y la AP-7. El objetivo era intensificar las acciones contra la delincuencia itinerante que cruza la frontera con Francia para delinquir, como los traficantes y contrabandistas, así como grupos de multirreincidentes que cometen hurtos y robos aprovechando la alta afluencia de vehículos.

El dispositivo, que se incluye dentro del Plan Kanpai contra la multirreincidencia, acabó con 247 identificados, de los que 36 sumaban 200 antecedentes, y 146 vehículos inspeccionados, entre ellos cinco autobuses. La ubicación de este operativo no es casualidad. Los Mossos han constatado un aumento de los multirreincidentes que operan en el tramo de la AP-7 que pasa por la provincia de Girona.

Respecto a los robos totales, según datos de los Mossos, en 2024 se cometieron 1.539 robos y hurtos en la AP-7 en la zona de Girona (128 al mes), lo que significa un 5,6% del total de este tipo de delitos registrados en esta provincia. Entre enero y noviembre de 2025 fueron 1.347 sustracciones (122 al mes), principalmente hurtos y robos con fuerza dentro de vehículo.

En 2024 los Mossos detuvieron a 46 personas relacionadas con estos robos y hurtos en la autopista, de las que 19 fueron arrestadas en más de una ocasión. En los primeros 11 meses de 2025 la policía capturó a 47 sospechosos por los mismos delitos en la AP-7, de las que 14 fueron detenidas más de una vez. Los agentes remarcan que un sospechoso acumuló 9 arrestos en este periodo.

Multirreincidentes

Los Mossos han constatado la presencia de delincuentes multirreincidentes que cuentan con "un número elevado de detenciones acumuladas" y que han hecho de este tipo de delito su forma de vida. Además, indican que un grueso de ellos pertenecen a estas bandas itinerantes que trabajan en toda la AP-7, pero que suelen preferir actuar más cerca de la frontera para escapar hacia Francia.

Estos grupos se dedican a robos y hurtos, principalmente de vehículos aparcados en áreas de descanso, ya sean turismos, cuando sus ocupantes están de viaje, o camiones, de los que suelen llevarse la carga por la noche. La policía remarca que hay bandas de 'teloneros' muy activos que suelen abrir los camiones por la parte trasera para robar material electrónico, perfumes, ropa o otros objetos valiosos. Para ello suelen actuar en grupo y llevan furgonetas con las que escapan rápidamente, a veces en contra dirección por la AP-7, generando un problema de seguridad viaria.

Ampliación

La Unidad Operativa de Movilidad de los Mossos se encarga de investigar los delitos cometidos en la red viaria. Cuenta con una veintena de agentes distribuidos por Girona, Tarragona, Manresa y Sabadell. Ante el aumento de los robos, la Comisaría General de Movilidad estudia ampliar la unidad con un refuerzo de efectivos de un 15% y un responsable del Área Central de Investigación Viaria.

Junto a estos agentes, patrullas de seguridad ciudadana y de las áreas regionales de tráfico de los Mossos se dedican a hacer tareas de vigilancia y prevención de delitos en la AP-7. Su presencia en carretera se refuerza cuando se hacen dispositivos ante el aumento de tráfico por operaciones de salida o retorno, o durante el periodo de puentes y vacaciones.

Respecto al conjunto del territorio español, el Ministerio del Interior ha mantenido este mes una reunión con Fenadismer para iniciar una colaboración que ayude a frenar el aumento de los robos. Para ello, desde la federación se han comprometido a elaborar un mapa de puntos negros en España, que ayuden a identificar los lugares donde se debe intensificar la vigilancia.