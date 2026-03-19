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La portada de EL PERIÓDICO del 19 de marzo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 19 de marzo de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 19 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de marzo de 2026

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TEMAS

  1. La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  2. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'un vecino de una vivienda próxima al túnel
  3. En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras
  4. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  5. Mònica, única pasajera de uno de los autocares sustitutorios de Rodalies por los cortes del Garraf: 'Todo el bus para mí sola
  6. Los Mossos 'cazan' a un motorista dos días consecutivos duplicando la velocidad permitida por la C-62
  7. Eric Mateu, la mejor nota de Selectividad en Catalunya en 2024, saca su primer disco mientras estudia Matemáticas y Física: 'La clave es organizarse
  8. Sanidad actualizará la clasificación de las profesiones sanitarias para adecuarlas a las necesidades actuales

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de marzo de 2026

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