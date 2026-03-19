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ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
El sorteo ofrece un premio de 17 millones de euros y reparte más de un millón de premios
El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE se celebra este jueves 19 de marzo de 2026 y se presenta como una de las citas más señaladas del calendario para quienes prueban suerte, especialmente en una jornada como esta. En total, reparte más de un millón de premios y cuenta como gran reclamo con un premio mayor de 17 millones de euros a un único cupón.
A ello se suman 99 premios de 40.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número ganador, además de otros premios y terminaciones que completan el reparto.
En este directo iremos siguiendo los detalles previos al sorteo y, una vez comience, incorporaremos el número premiado a medida que se vaya conociendo, junto con la información clave de la jornada.
Otros premios destacados del sorteo de la ONCE
Además del premio mayor, se reparten 99 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan con las cinco cifras.
El gran premio del sorteo del Día del Padre de la ONCE
El primer premio del sorteo es de 17 millones de euros para un único cupón de cinco cifras y serie
Cuánto cuesta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE
El cupón del sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE tiene un precio de 5 euros
A qué hora es el sorteo del Extra Día del Padre de la ONCE
El sorteo se celebra este 19 de marzo entre las 21.25 y las 21.55 horas, con el momento clave previsto alrededor de las 21.30.
Dónde ver el sorteo del Extra Día del Padre de la ONCE
El sorteo del Extra Día del Padre de la ONCE puede ser seguido en directo a través de la página web oficial desde las 21.25 horas.
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