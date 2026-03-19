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ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026

El sorteo ofrece un premio de 17 millones de euros y reparte más de un millón de premios

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El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE se celebra este jueves 19 de marzo de 2026 y se presenta como una de las citas más señaladas del calendario para quienes prueban suerte, especialmente en una jornada como esta. En total, reparte más de un millón de premios y cuenta como gran reclamo con un premio mayor de 17 millones de euros a un único cupón.

A ello se suman 99 premios de 40.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número ganador, además de otros premios y terminaciones que completan el reparto.

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En este directo iremos siguiendo los detalles previos al sorteo y, una vez comience, incorporaremos el número premiado a medida que se vaya conociendo, junto con la información clave de la jornada.

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