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Huelga educativa en Catalunya

Los Mossos desalojan a un grupo de maestros que protestaba en los Servicios Territoriales en Mataró (Barcelona)

Este jueves hay convocada huelga educativa en el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y las comarcas de Girona

Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Profesores en la protesta en al A2 en Mataró, este jueves.

Profesores en la protesta en al A2 en Mataró, este jueves. / Jordi Pujolar / ACN

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Agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves a mediodía a unas 20-25 personas de las instalaciones de los servicios territoriales d'Educació del Vallès Oritental-Maresme, en Mataró (Barcelona), concretamente de una zona habilitada como escaleras de emergencia, en el marco de la huelga docente que se está llevando a cabo en Girona, Maresme y en el Vallès (Barcelona).

Según explican fuentes policiales a Europa Press, no se ha producido ningún herido, mientras que el sindicato Ustec·Stes asegura que los mossos han lesionado a un docente en el marco de este desalojo.

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"Exigimos que el Departament de Interior dé órdenes a los agentes para que dejen de ejercer violencia", indica el sindicato docente en un comunicado, donde piden la rectificación inmediata del president de la Generalitat, Salvador Illa, respecto a la fuerza que se está practicando durante la movilización.

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