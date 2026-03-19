Los médicos se suman a las protestas de los maestros en Girona: "No querría que un cirujano me operara después de 20 horas trabajando"

Una veintena de médicos se han sumado este jueves en Girona a la manifestación de la huelga de maestros para visibilizar el malestar del colectivo y denunciar que comparten muchas de las reivindicaciones con los docentes. En concreto, se han concentrado con los maestros y los agricultores en el aparcamiento de Fontajau, donde han hecho parlamentos y, a continuación, se han unido a la manifestación con los docentes acompañados por los tractores.

La protesta se ha hecho en una jornada en la que la huelga de facultativos convocada por Metges de Catalunya ha tenido un seguimiento del 25% en las comarcas gerundenses, según datos del sindicato.

Docentes. / Marc Martí

Girona ha sido la segunda demarcación con más seguimiento, solo por detrás de Barcelona, donde el paro ha llegado al 32%. En Tarragona se ha situado en el 23% y en Lleida, en el 22%, mientras que el seguimiento global en Catalunya ha sido del 31%. Por ámbitos asistenciales, la incidencia ha sido más alta en la atención primaria, con un 39%, que en la atención hospitalaria, con un 26%.

Hasta ahora, las movilizaciones de los facultativos de estos días se habían concentrado sobre todo en Barcelona, también este jueves, pero este jueves algunos profesionales se han quedado en Girona para "hacer piña" con los maestros. Así lo ha explicado Isabel Castrillo, presidenta territorial del sindicato Metges de Catalunya en Girona y delegada del sindicato en el hospital Josep Trueta, que ha defendido que los dos colectivos comparten problemas de fondo.

En la protesta había representantes del hospital Josep Trueta, del Institut Català d'Oncologia (ICO) y de hospitales comarcales como el de Palamós.

“Pensamos que tenemos varias cosas en común. El Govern no nos escucha, no quiere sentarse con nosotros para hablar”, ha afirmado. Castrillo ha lamentado que se hayan firmado acuerdos que, según dice, no representan a los médicos y que acaban condicionando sus condiciones laborales sin haber negociado directamente con el colectivo.

Reivindicación de un convenio propio

La representante sindical ha denunciado que el Gobierno español pretende aprobar un estatuto marco para todos los trabajadores sin tener en cuenta la especificidad de la profesión médica. Por eso, Metges de Catalunya reclama un convenio médico propio para negociar unas condiciones laborales adaptadas. “Tenemos nuestra profesión, nuestra formación y nuestra forma de trabajar”.

Manifestantes / Marc Martí

Entre los puntos que rechazan, Castrillo ha señalado una jornada laboral de 45 horas semanales obligatorias y el mantenimiento de las guardias de 24 horas. Según ha advertido, se trata de un modelo que las nuevas generaciones “evidentemente no asumen” porque es “antinatural” y hace “imposible” la conciliación. "A mí no me gustaría que un cirujano me operara después de trabajar durante veinte horas", lamenta.

También ha denunciado la sobrecarga laboral, la falta de financiación y un sistema “muy burocratizado” que, a su juicio, no responde a la realidad de profesiones como la médica, pero tampoco a la de otros colectivos movilizados estos días.

En cuanto al estado de ánimo del sector, Castrillo ha advertido que no piensan abandonar las protestas. “El Govern se piensa que nos cansaremos y no nos cansaremos. Seguiremos protestando hasta que quieran hablar con nosotros, negociar con nosotros directamente”, ha asegurado.

Además, ha criticado que los facultativos se encuentren atrapados entre administraciones. Según ha explicado, la consellera los remite a Madrid porque considera que son cuestiones estatales, mientras que desde Madrid les dicen que son competencia de la Generalitat. “Nadie acaba sentándose a hablar con nosotros”, ha concluido.

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Este viernes también hay convocada otra jornada de huelga por parte del sindicato en Catalunya, mientras que a nivel estatal se ha convocado durante toda la semana y se prevé que las movilizaciones continúen de forma semanal en los próximos meses.