Laia Codina y Anna Vilar, de la Assemblea de Docents: "Tenemos que replantear el sistema teniendo en cuenta a quienes estamos en primera línea"

Una de las particularidades de las protestas y movilizaciones que protagoniza el mundo de la enseñanza es que han nacido, en buena parte, al margen de los sindicatos. Están, claro, pero las Assemblees de Docents que se han organizado por territorios han adquirido un protagonismo destacado. El malestar estaba tan arraigado que las asambleas han emergido con fuerza y están librando un verdadero pulso con el gobierno. En la Catalunya central es especialmente dinámica. Laia Codina, profesora en el instituto Pius Font i Quer, y Anna Vilar, de la escuela Muntanya del Drac de Manresa, forman parte de ella.

¿Qué es la Assemblea de Docents y qué relación tiene con los sindicatos?

Laia Codina (L.C.). Es un espacio de encuentro y de deliberación del profesorado y del personal educativo, y a partir de ahí empezamos a poner en marcha diferentes actuaciones. Es verdad que los sindicatos han estado desde el primer día, pero en un segundo plano, escuchando qué es lo que nos genera malestar y los motivos que, además del sueldo, nos preocupan.

Anna Vilar (A.V.). Lo que vemos es que los sindicatos nos necesitan porque sí que es verdad que son los que negociaron, pero necesitan los espacios de debate para saber cuáles son nuestras demandas y nosotros no queremos que negocien sin nuestras opiniones.

El acuerdo firmado entre la Generalitat y los sindicatos CCOO y UGT, ¿no se ha hecho de acuerdo con vuestras demandas? Incluso parece que ha enfadado más al colectivo...

L.C. No se puede decir que es un acuerdo del profesorado cuando la mayoría de los sindicatos y muchos centros ni siquiera lo han avalado.

A.V. Nos piden que aceptemos un acuerdo que no hemos podido ni discutir ni votar. La educación no se puede negociar a escondidas en un despacho sin contar con los maestros y profesores.

Los sindicatos, todos ellos, actuaban, sin embargo, en vuestro nombre hasta ahora...

L.C. La visión que se da de nosotros es que nos movemos por temas de sueldo y que tenemos muchas vacaciones, cuando todo eso es lo menos importante. Es evidente que como cualquier otro colectivo reivindicamos aquello que consideramos nuestro, pero lo que nos interesa es explicar qué quiere decir que estamos saturados de burocracia, qué supone la masificación en las aulas o la falta de democracia en los centros. Este punto, por ejemplo, no estaba entre las demandas sindicales, pero nos parece muy grave que los claustros hayan perdido peso. Ahora es un buen momento para volver a la idea de democratizar los claustros. Las direcciones van saturadas y acaban siendo gestoras.

A.V. La asamblea es un espacio mucho más participativo.

¿Cómo empezó a coger impulso la Assemblea de Docents de la Catalunya central?

L.C. En enero hicimos un llamamiento a los centros de primaria y secundaria de la Catalunya central para que vinieran a hablar del malestar que hay, previendo que habría huelgas. Nos encontramos con que a las 6 de la tarde de un jueves aparecieron unas cincuenta personas. Fue la primera asamblea que se organizó. Los representantes sindicales están desde el primer día en un segundo plano, escuchándonos mucho.

Una de las quejas de los docentes hace referencia a la burocracia. ¿Qué pasa?

L.C. Nuestra tarea debería ser enseñar y educar. Hay una parte de papeles que debemos tener, como cualquier otro colectivo. Pero tenemos unas programaciones que han ido cambiando en función de cada cambio político, y cada cambio comporta tener que hacer programaciones de acuerdo con un nuevo modelo que lo revoluciona todo. Todo tiene que quedar registrado. Es como si la palabra del profesor perdiera sentido.

A.V. Los cambios legislativos no están justificados pedagógicamente. Entonces vas desbordada y cada vez tienes más papeles que rellenar, que hacer, que registrar. Ya entendemos que tiene que haber una base para justificar y reflexionar sobre la tarea que hacemos, pero ahora va mucho más allá de eso.

L.C. Inspección debería venir, hablar de qué problemática tenemos, entrar en las aulas, debatir sobre diversidad, cuántas horas tenemos a las cuidadoras en las clases o el personal que debería haber. En lugar de eso se encierran en el despacho a controlar papeles. Cuando viene el inspector es un poco “ahí viene el lobo”.

La otra gran demanda son recursos para hacer frente a la diversidad... ¿Por qué no se puede atender?

A.V. La realidad es que hay muchos niños con necesidades educativas especiales, no solo en un centro de educación especial sino en las escuelas ordinarias. Se hizo un decreto de inclusión que se desplegó, pero sin recursos humanos. Faltan más maestros y personal educativo para acompañar a todo este alumnado. También faltan cuidadoras, educadoras e integradoras.

L.C. En las aulas hay alumnos que, por ejemplo, todavía no han aprendido la lengua. Si estás sola en clase tienes que intentar gestionar los multinivel sin desatender a nadie. Desde el que no sabe la lengua hasta el que tiene una base más sólida, y eso es difícil. Aun así lo hacemos.

A.V. Sí, desbordados y a costa de tu salud mental. Es el precio que acabas pagando como maestra.

La palabra ratio, el número de alumnos por aula, también aparece en todas las pancartas de las protestas.

L.C. Es muy simple. Cualquiera de nosotros que esté con 27 adolescentes, ya no digo 30, dentro de un aula en un momento en que están cambiando, que están buscando su propio yo, y algunos de ellos con una mochila cargada, cualquier persona, insisto, creo que se puede poner enseguida en situación de qué quiere decir.

¿Todo se resume en más recursos, humanos y económicos, la burocracia y la democratización de los centros?

L.C. Yo pienso que sería clave abrir debates pedagógicos. Nunca hablamos abiertamente de saberes, de la manera de evaluar... No hay debate. Hay que abrir debates y replantear el propio sistema desde la base, teniendo en cuenta a quienes estamos en primera línea. Ahora el departamento aprueba unas leyes y hacemos unos cursos de formación a toda prisa para entender qué es lo que se nos está pidiendo, que cada vez se va complicando más.

A.V. La educación se ha ido jerarquizando, y los docentes y el personal educativo no tenemos tiempo, con tanto papeleo, para hablar de qué queremos hacer o cómo estamos trabajando. Desde arriba se van tomando decisiones en las que no podemos participar.

¿Creéis que las familias entienden las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza?

L.C. Tenemos mala fama y lo que intentamos nosotros a través de diversas acciones que hemos ido haciendo es explicarnos. Nosotros haremos todo lo posible para intentar explicar la problemática desde dentro.

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A.V. Yo diría, por mi experiencia, que las familias están a nuestro lado. Creemos que las familias están a nuestro lado.