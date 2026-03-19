Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Ustec denuncia que la conselleria tiene una "óptica metropolitana que no tiene en cuenta las problemáticas específicas de la educación rural"

El portavoz de Ustec ha afirmado que el Departament tiene una "óptica metropolitana que no tiene en cuenta las problemáticas específicas de la educación rural". Por otro lado, ha denunciado que los servicios mínimos que se exigen en las ZER son "abusivos y vulneran el derecho fundamental a la huelga". Así, ha detallado que mientras las plantillas y los recursos se planifican, en términos generales, como si fueran una escuela unitaria, este mismo criterio no se aplica cuando los docentes quieren sumarse a una parada.

Por su parte, Ismael Sánchez, profesor en el Instituto Joan Brudieu de la Seu d'Urgell y militante del sindicato CGT, ha defendido la necesidad de dar más "democracia" a los centros, señalando que esta se ha visto "bastante comprometida con los decretos de dirección y de plantillas". En cuanto a las ratios de alumnos por aula, ha indicado que se están reduciendo los desdoblamientos de grupos en secundaria.

Dificultad de las aulas multinivel

En el caso de la escuela rural, Sánchez ha señalado que aunque la ratio sea más baja, las "aulas multinivel" generan un "trabajo aún más complejo" para los profesores. "Es importante invertir en la escuela rural, porque su mantenimiento permite vertebrar el territorio y, por lo tanto, es una cuestión no solo educativa, sino también social", ha concluido, pidiendo más recursos y profesionales.