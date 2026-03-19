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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Miles de profesores libran un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"

Más de 40.000 profesores rechazan en una consulta el "acuerdo histórico" del Govern con CCOO y UGT y se suman a las huelgas

Los profesores cortan la A-2 en Alcarràs

Los profesores cortan la A-2 en Alcarràs

Los profesores cortan la A-2 en Alcarràs / FOTO: EUROPA PRESS Y VÍDEO: ANNA BERGA / ACN

Helena López

Helena López

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Catalunya afronta una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

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