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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman
Miles de profesores libran un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"
Más de 40.000 profesores rechazan en una consulta el "acuerdo histórico" del Govern con CCOO y UGT y se suman a las huelgas
Catalunya afronta una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.
Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.
Último día de huelga sectorial antes del paro general
Este jueves hay huelga convocada en las comarcas del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y las de Girona. Es la última jornada convocada antes del paro general de este viernes.
La Conselleria d'Educació ha cifrado en un 32,13% el seguimiento de la huelga en la Catalunya central, comarcas de Lleida, Alt Pirineu y Arán, con datos del 92,65% de los centros. Ustec la eleva al 65%.
Alrededor de 3.000 docentes se manifiestan en Lleida para pedir mejores condiciones y menos ratios
Alrededor de 3.000 personas, según fuentes de la Guàrdia Urbana de Lleida y los Mossos d'Esquadra, se han manifestado este miércoles por la mañana por el centro de la ciudad para reclamar mejoras laborales, como un aumento salarial, la reducción de ratios y menos burocracia en los centros educativos.
La acción, convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC, se enmarca en la tercera jornada de huelga de docentes en Catalunya, que este miércoles se circunscribe a la Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran.
Según Ustec, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, en la manifestación de Lleida han participado 8.000 personas, y critican que en las escuelas rurales los servicios mínimos dictados "vulneran el derecho efectivo de huelga y han impedido que muchas docentes puedan sumarse a la convocatoria".
Los sindicatos en huelga piden "sensatez" al Govern
Antes de la manifestación, cerca de una cincuentena de personas se han desplazado a una de las rotondas de entrada a la capital alturgellenca, donde han cortado la carretera N-260 de forma intermitente. El coordinador de acción sindical de Ustec ha pedido al Govern que "tenga sensatez y se siente a la mesa de negociación" para alcanzar "un acuerdo mejor".
En este sentido, ha solicitado mejoras en el ámbito de la educación inclusiva, además de un aumento salarial para los docentes para hacer frente a la subida de precios.
Ustec denuncia que la conselleria tiene una "óptica metropolitana que no tiene en cuenta las problemáticas específicas de la educación rural"
El portavoz de Ustec ha afirmado que el Departament tiene una "óptica metropolitana que no tiene en cuenta las problemáticas específicas de la educación rural". Por otro lado, ha denunciado que los servicios mínimos que se exigen en las ZER son "abusivos y vulneran el derecho fundamental a la huelga". Así, ha detallado que mientras las plantillas y los recursos se planifican, en términos generales, como si fueran una escuela unitaria, este mismo criterio no se aplica cuando los docentes quieren sumarse a una parada.
Por su parte, Ismael Sánchez, profesor en el Instituto Joan Brudieu de la Seu d'Urgell y militante del sindicato CGT, ha defendido la necesidad de dar más "democracia" a los centros, señalando que esta se ha visto "bastante comprometida con los decretos de dirección y de plantillas". En cuanto a las ratios de alumnos por aula, ha indicado que se están reduciendo los desdoblamientos de grupos en secundaria.
Dificultad de las aulas multinivel
En el caso de la escuela rural, Sánchez ha señalado que aunque la ratio sea más baja, las "aulas multinivel" generan un "trabajo aún más complejo" para los profesores. "Es importante invertir en la escuela rural, porque su mantenimiento permite vertebrar el territorio y, por lo tanto, es una cuestión no solo educativa, sino también social", ha concluido, pidiendo más recursos y profesionales.
La demanda de más recursos para las escuelas rurales, entre las reivindicaciones de los docentes del Pirineo
Los docentes del Pirineo han querido hacer visible este miércoles la necesidad de dotar de más recursos al modelo de escuela rural, presente en varios municipios de las comarcas de montaña. Esta ha sido una de las reivindicaciones que han realizado en el marco de una manifestación que ha recorrido varias calles del centro de la Seu d'Urgell, en la que han participado cerca de un centenar de personas. Entre otras cosas, han denunciado la falta de personal con la que se encuentran estos centros y las dificultades que tienen para cubrir las sustituciones, además de garantizar suficientes dotaciones de profesores especialistas. Aparte, han lamentado que "ni siquiera hay una garantía clara de cobro" por los desplazamientos entre centros de una Zona Escolar Rural (ZER).
El coordinador de acción sindical de Ustec, Andreu Mumbrú, ha afirmado que la falta de disponibilidad de viviendas en las comarcas pirenaicas hace aún más difícil cubrir las sustituciones. También ha criticado la "sobrecarga burocrática" que deben asumir los profesores, la cual "se hace especialmente grave" en las escuelas rurales, ya que, según ha dicho, no hay personal de administración y servicios.
Educació cifra en un 29,07% el seguimiento de la huelga docente hasta las 13 horas
La huelga de docentes de Catalunya de este miércoles está teniendo un seguimiento del 29,07% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales de la Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran, según datos de las 13 horas facilitados por la conselleria de Educación y FP.
Se trata de la tercera jornada de huelga -prevista para toda esta semana y convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC- y Educació señala que un 82,43% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.
Están llamados a la huelga de este miércoles el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral -incluyendo laboral docente, PAE y PAS- de los servicios territoriales de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.
Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
La Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC), la Asociación de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec) y la Confederación del Tercer Sector han reivindicado el valor de las colonias escolares y han solicitado su integración formal en el sistema educativo. Las tres organizaciones han advertido que no hacerlo lleva a polémicas "que no tienen sentido desde el punto de vista pedagógico". Así, han defendido en un comunicado que ir de colonias no debe ser un agravio ni un perjuicio para los docentes, al mismo tiempo que atender las reivindicaciones de los docentes "no debe ser una amenaza para la continuidad de las colonias". En este sentido, han pedido que los docentes tengan compensaciones laborales "suficientes y justas". Estas consideraciones llegan en un momento en que más de 300 centros escolares se han adherido a un manifiesto para dejar de hacer colonias escolares el próximo curso si no se mejoran sus condiciones laborales.
En marcha las tres manifestaciones programadas para hoy: Lleida, Manresa y La Seu d'Urgell
En marcha las tres manifestaciones programadas para hoy en Lleida, Manresa y La Seu d'Urgell.
Illa mantiene la "mano tendida" a los docentes para sumarse al acuerdo sobre educación porque da "pasos" para mejorar los salarios
El Govern mantiene la "mano tendida" a los docentes para sumarse al acuerdo con CCOO y UGT porque, ha defendido, incluye "pasos" para mejorar los salarios. Así lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control del pleno del Parlament. En una semana marcada por la huelga de docentes, Illa ha admitido que es necesario dar más "pasos" para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, que ha reconocido que son "difíciles".
En la pregunta, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha acusado al president de la Generalitat de "presumir de llegar a desacuerdos" y lo ha instado a sentarse con Ustec y "escuchar" a los docentes,y no a "llegar a acuerdos con minorías".
A pesar de que el acuerdo sobre educación solo se ha firmado con CCOO y UGT y no con el resto de sindicatos, entre ellos Ustec, que es el mayoritario, Illa lo ha reivindicado al considerar que da "pasos" para mejorar los salarios, aunque ha admitido que es necesario hacer más. "Creo que hemos dado pasos para mejorar (la parte retributiva). ¿Es necesario dar más? Por supuesto que sí. ¿El Govern lo hará? Por supuesto que sí", ha dicho.
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