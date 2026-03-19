Huelga de profesores en Catalunya: ¿Dónde es hoy jueves y dónde toca mañana viernes?

Los colegios e institutos de Catalunya viven una semana de huelgas de maestros y profesores en reivindicación de mejores sueldos, más recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

La huelga está convocada por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària, junto a la CGT y la Intersindical. Estas centrales consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un incremento salarial de 3.000 euros al año y el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, entre otras medidas.

Los sindicatos convocantes del paro sometieron a referendo este acuerdo la semana pasada. Según Ustec, de los 42.965 participantes en la consulta, rechazaron el pacto 40.780 personas (un abrumador 95%), mientras que lo avalaron 2.185 (solo el 5%).

La semana de huelga consta de cuatro días de paros por territorios, más un quinto día de paro general, con lo que en total serán dos jornadas de huelga por centro educativo. El calendario por zonas es este:

Lunes 16 de marzo: Barcelona, resto del Barcelonès y Baix Llobregat.

Barcelona, resto del Barcelonès y Baix Llobregat. Martes 17 de marzo: Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre.

Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 18 de marzo: Catalunya Central, Lleida, y Alt Pirineu y Aran.

Catalunya Central, Lleida, y Alt Pirineu y Aran. Jueves 19 de marzo: Vallès Occidental y Oriental, Maresme y Girona.

Vallès Occidental y Oriental, Maresme y Girona. Viernes 20 de marzo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

A la protesta del 20 de marzo se han sumado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Plataforma PAS (formada por conserjes y administrativos). Mañana también se celebrará una manifestación unitaria en Barcelona.

¿Quién está convocado a la huelga?

Entre el lunes y el jueves, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical convocan a todo el personal docente y laboral de atención educativa de cada territorio.

Docentes en huelga se manifiestan en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, el 16 de marzo de 2026. / Pau Gracià

El viernes 20, además, están llamados a la jornada de paro todo el personal de administración y servicios (PAS) y los estudiantes a partir de tercero de ESO (los más pequeños no tienen derecho a huelga), convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Servicios mínimos

Para esta huelga educativa, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% del personal. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Discrepancias sobre el seguimiento de la huelga

La primera jornada de huelga, convocada en los servicios territoriales de Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat, tuvo un seguimiento del 70%, según los sindicatos, y del 32%, según la conselleria. Parte del baile de cifras viene de que el departamento de la Generalitat cuenta a los docentes de baja como personal que ha ido a trabajar.

El grueso de docentes consultados por Helena López para EL PERIÓDICO apuntan a que la huelga ha tenido algo menos de seguimiento que el paro masivo de febrero, aunque precisan que muchos profesores que este lunes han ido a trabajar se sumarán a la huelga del viernes.