Profesores y médicos en huelga confluirán frente al Parlament este viernes: "Vamos a desbordar Barcelona"

Aunque la negociación de los Presupuestos haya caído —el Govern la ha aplazado a julio—, los médicos y profesores —los dos grandes pilares del Estado del Bienestar— mantienen las protestas que tenían previstas para este viernes frente al Parlament de Catalunya. El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado una manifestación para este viernes 20 a las 10.30 frente al Hospital del Mar de Barcelona que confluirá, junto a la manifestación de profesores, delante del Parlament de Catalunya. Las nuevas cuentas catalanas, considera MC, no contemplaban "en ningún caso" una mejora sustancial de las condiciones asistenciales, por eso las reivindicaciones siguen en marcha.

Los profesores catalanes llevan de huelga toda la semana, cortando carreteras de los Pirineos hasta las Terres de l'Ebre, mientras que los médicos han convocado parones solo para este jueves y viernes —a nivel estatal, ha tenido lugar, también toda la semana, una huelga médica para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad—.

La demanda de los docentes es clara: que el Govern retire el pacto firmado con CCOO y UGT y vuelva a sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios -Ustec y Professors de Secundarària (Aspepc)- hasta llegar a un acuerdo de consenso. Durante la semana, las huelgas han recorrido los distintos servicios territoriales con una notable presencia en la calle, y los sindicatos convocantes -los citados, más la CGT y La Intersindical- cerrarán la semana con una última jornada de huelga general educativa, en la que están llamados todos los territorios y a la que se suman este vez los estudiantes y la escuela concertada.

Objetivo: "desbordar" la ciudad

La movilización docente prevé una presencia en la calle "desbordante" este viernes (quieren superar la multitudinaria marcha del pasado 11 de febrero). Saldrán a las 12.30 horas de la plaza de Tetuan, después de "colapsar" Barcelona con cuatro columnas -docentes que llegarán hasta el punto de encuentro a pie, por la calzando, cortando las calles por las que pasen- desde Francesc Macià (donde han quedado a las 9.30 horas para bajar por la Diagonal), la Meridiana, la Rambla de Prim y la Ciutat de la Justicia.

La huelga de los médicos catalanes, por el contrario, ha tenido un seguimiento más bien escaso: un 5,3% según la Conselleria de Salut y un 31%, según MC. El secretario general de MC, Xavier Lleonart, ha asegurado que la sanidad catalana está en una situación crítica y, de no revertirse, "colapsará como lo hizo Rodalies". Desde octubre, los médicos catalanes ya han hecho huelga nueve días. Lleonart ha apuntado que el Govern de la Generalitat tiene "todas las competencias en materia de recursos humanos" para solventar la situación, y que no se trata solo de un conflicto estatal.

El sindicato ha organizado un 'speakers corner' en la plaza Universitat de Barcelona, en la que a lo largo de la mañana médicos y facultativos han explicado públicamente su experiencia. Entre otros, se han quejado de que las horas extra no cuenten para la jubilación, de las listas de espera, del "abandono político" y de la propuesta de ajustar la duración de las bajas de la Conselleria de Salut. Los médicos catalanes quieren un convenio médico propio, el fin de las guardias de 24 horas y mejoras en condiciones respecto a las horas extras, entre otros.