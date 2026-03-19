Semana de protestas en la educación
Los docentes cortan la C-58 en Sant Quirze del Vallès y el acceso a Mataró por la C-60 en el cuarto día de huelga
Este jueves los paros están convocados en el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme y las comarcas de Girona
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman
Unos 200 manifestantes cortaron este jueves por la mañana la C-58 entre Sant Quirze del Vallès y Sabadell (Vallès Occidental) y cientos de personas bloquearon también el acceso a Mataró por la C-60. En el Vallès, los manifestantes se agruparon en el aparcamiento de un centro comercial de Sant Quirze, cerca de Sabadell, y desde allí accedieron a la autopista hacia las 7.30 horas, primero cortando en dirección a Barcelona y posteriormente también en la otra dirección. Con silbidos y pancartas, bloquearon el paso a los vehículos al grito de "huelga, huelga". En Mataró, el corte se produjo minutos antes de las ocho de la mañana y los docentes contaron con el apoyo de los Bomberos, que tienen el parque cercano y salieron a hacer sonar las sirenas.
Esta es la cuarta jornada de huelgas del colectivo esta semana, y este jueves le tocó a los docentes del Vallès, el Maresme y las comarcas de Girona.
Daniel Marcos, docente del Instituto Ferran Casablancas de Sabadell, explicó a la ACN que lo que quieren es que se les escuche y que el Govern vuelva a sentarse a negociar, después de haber alcanzado un acuerdo "insuficiente" con dos sindicatos "minoritarios". Añadió que CCOO y UGT han "traicionado" la confianza de los docentes y lamentó la "poca voluntad" del Departamento de Educación para atender sus necesidades reales. Especificó que estas son una reducción de ratios, menos burocracia y un aumento de sueldo.
"Como docentes, el poder que tenemos es parar un poco el país, no somos una actividad productiva, necesitamos generar molestias para que se nos escuche", reivindicó.
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