Los docentes dicen basta: "Me hice maestra por vocación, pero ahora no se lo recomendaría a nadie"

Después de que el 95% de los cerca de 43.000 docentes que votaron en la consulta de los sindicatos rechazaran el acuerdo sellado entre Educació, UGT y CCOO, los maestros y profesores gerundenses han salido hoy a la calle en una huelga convocada por los sindicatos USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical y CGT para reclamar más recursos para atender la diversidad, ratios más bajas, menos burocracia, currículos consensuados y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Unas 10.000 personas según los sindicatos convocantes -4.000 según la Policía Municipal y los Mossos d'Esquadra- se han sumado a la manifestación, que ha empezado a calentar motores con una marcha lenta de vehículos en Salt convocada por los maestros y profesores del municipio con el lema "levantémonos pronto y hagámonos oír", que se ha dirigido por la C-65 (la vía que conecta la AP-7 con la Costa Brava) hasta la rotonda de Mas Gri, desde donde se han añadido a las columnas que han salido desde Sarrià de Ter y desde el barrio de Avellaneda de Girona. En paralelo, también ha salido un tercer bloque desde el aparcamiento del pabellón de Fontajau, donde también se han unido los médicos y Revolta Pagesa con una treintena de tractores, que después se ha dirigido hasta la AP-7 a su paso por Sant Gregori donde 1.400 personas -entre docentes y campesinos- han cortado la autopista en ambos sentidos de la marcha y, después, se han dirigido hasta los Serveis Territorials d'Educació en Girona, donde han confluido todas las columnas.

Manifestació de docents. / Marc Martí

Bajo el clamor "luchando también estamos educando", los docentes han exhibido músculo para reclamar mejoras laborales y salariales para revertir una situación que los pone "contra las cuerdas". Y es que después de un acuerdo que califican de "insuficiente" porque "es la solución fácil para que agachemos la cabeza pero realmente no mejora nada", reclaman, sobre todo, más recursos humanos y materiales para atender la diversidad. En este sentido, la maestra de la escuela Forallac de Vulpellac, Mònica Martínez, señala que "de 25 alumnos que tenemos en un aula, 15 necesitan atención individualizada porque son autistas, tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia o acaban de llegar y no entienden el catalán". Esto les obliga a tener que bajar el nivel "sí o sí": "Cada vez les falta más cultura general, vocabulario, las redacciones son más pobres y, en Secundaria, salen con un nivel que no tiene nada que ver con el de hace 10 años porque es imposible que un solo docente pueda estar en todas partes a la vez".

En este sentido, el maestro de la escuela Els Estanys de Platja d'Aro, Àngel García, asegura que "muchos alumnos, como en las aulas es inviable poder impartir los conocimientos que corresponden, se están formando ellos mismos en casa con herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en Secundaria".

"No es solo una cuestión de sueldo"

Una docente de Palafrugell, que prefiere mantener el anonimato, quiere dejar claro que "lejos de lo que pueda pensar el resto de la sociedad, no es solo una cuestión de sueldo". En este sentido, asegura que "antes que cobrar más, prefiero poder atender a mis alumnos con la dignidad que se merecen". Aun así, celebra que los docentes "estamos más unidos que nunca".

Manifestació de docents. / Marc Martí

Se han acercado docentes, pero también familias con sus hijos. Es el caso de una madre gerundense, que también quiere mantener el anonimato: "En la escuela hacen huelga y he querido explicarles qué significa hacer huelga y qué están reclamando los docentes, porque como madre también me afecta, quiero que mis hijos tengan un sistema educativo de calidad, y eso implica más maestros y más recursos para atender la diversidad, que creo que es el principal reto que como sociedad tenemos sobre la mesa". Otros, como Magda Noguera -maestra jubilada-, han venido con sus nietos expresamente desde Camprodon: "La educación ha cambiado mucho, cada vez hay más diversidad, menos recursos, más burocracia y menos apoyo por parte del Departament d'Educació".

"Ser docente no compensa"

Todo esto, lamentan, impacta en su vocación de servicio. La docente gerundense C.D.I (que prefiere mantener el anonimato) asegura que "me hice maestra por vocación, pero ahora no se lo recomendaría a nadie". Y es que denuncia que "estamos totalmente desamparados por el Departament d'Educació, que se desentiende de sus trabajadores; la inclusión no existe y nadie mira las ratios". Aun así, tiene claro que "si pudiera volver a elegir tengo muy claro que no volvería a estudiar magisterio porque no compensa, nadie valora las horas que le dedicas". En este sentido, lamenta que "dedico más tiempo a rellenar formularios y hojas de seguimiento que a prepararme las clases y estar con los alumnos".

Una situación que ya ha empezado a percibir la estudiante en prácticas Anna Mir (escuela de Domeny de Girona), que asegura que "con 22 años ya estoy quemada, y eso que todavía no he cobrado". Y es que asegura que "es un trabajo muy complejo porque cada vez hay más alumnos con necesidades especiales en las aulas que necesitan que estés permanentemente a su lado, unos tienen recursos asignados pero otros no y es imposible que puedas seguir con la clase".

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Mañana también habrá huelga en los centros educativos gerundenses. La movilización, sin embargo, se trasladará a Barcelona, en una manifestación unitaria con docentes de todas las demarcaciones.