Unos 200 desalojados en el Institut de Microelectrònica de la UAB por la reacción tóxica de una mezcla de disolventes

Unas 200 personas han tenido que ser desalojadas este jueves al mediodía del Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), después de que una mezcla de disolventes orgánicos haya provocado una reacción tóxica.

Los Bombers han recibido el aviso del incidente hacia las 13.45 horas y han activado siete dotaciones, con efectivos de la Unitat de Riscos Tecnològics. Tras ventilar la zona, se ha dado por solucionado. El suceso no ha causado heridos.