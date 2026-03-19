El chalet donde Franco hacía cacerías secretas en Sant Llorenç de la Muga, a la venta por 540.000 euros

En Sant Llorenç de la Muga se ha puesto a la venta el chalet de caza que hizo construir Miquel Mateu, propietario del castillo de Peralada y primer alcalde franquista de Barcelona, en los terrenos del mas de Can Manera, adquiridos justo después de la guerra.

Una zona de influencia

Consta que el general Franco realizaba allí visitas secretas en el marco de algunas de las cacerías organizadas por Miquel Mateu. Según Mis conversaciones privadas con Franco (1976), el teniente general Franco Salgado-Araujo, conocido en la familia como Pacón y primo del dictador, anotó en su diario en octubre de 1954: “Las cacerías son un pretexto para que acudan todos los amigos de los propietarios que tienen intereses. Y además de aprovechar para hacer amistades, piden favores, exenciones de tributos y permisos de importación. Asisten todos aquellos funcionarios de la rama de la administración que interesan a los terratenientes, propietarios de los cotos de caza, con quienes conviene tener buenas relaciones y demostrar su influencia en las altas esferas”.

La casa restaurada de piedra dispone de tres habitaciones / HUMBERTO VILA

Ahora su historia vuelve a salir a la luz con la puesta a la venta de la propiedad. La asociación ampurdanesa Gas Mountain se ha hecho eco en sus redes sociales, y algunos comentarios generan debate: hay quien propone “derribarla y devolverla a la familia de antes de la guerra”, aunque la casa ya habría cambiado de manos hace tiempo.

Una casa con historia

La finca, que ocupa 25 hectáreas de bosque, cuenta con una vivienda de cerca de 130 m². Quien disponga de 540.000 euros puede hacerse con esta propiedad: un chalet rústico de piedra restaurado con todo el encanto de una casa histórica. El anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista detalla que la vivienda consta de tres habitaciones dobles, dos baños con ducha, un salón-comedor con chimenea, cocina con lavadero y un desván convertido en biblioteca.

La casa tiene tres habitaciones y 25 hectáreas de bosque / HUMBERTO VILA

El anuncio destaca también las excelentes vistas, la terraza, la calefacción individual y el entorno natural de bosques y huertos, manteniendo el aire histórico y singular que hace que la finca sea tan peculiar.