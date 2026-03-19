El castor acelera su avance por la cuenca del Ebro y se detecta por primera vez en Catalunya

La expansión de los castores europeos ('Castor fiber') por España ya ha alcanzado Catalunya. El año pasado se detectaron ejemplares cerca de la margen izquierda del Cinca, en uno de los pocos tramos de río que penetran en territorio catalán. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, no se tiene constancia de que se haya establecido una población en la zona porque no se realizan seguimientos exhaustivos, pero sí se registraron imágenes que confirman la presencia, aunque pueda ser puntual y esporádica, de esta especie en Catalunya.

Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica admiten tener conocimiento de estos primeros avistamientos, aunque evitan afirmar que el castor se haya establecido en las comarcas de Lleida. Aun así, advierten de que la presencia de esta especie no tiene por qué suponer un problema para los ecosistemas, ya que los castores contribuyen a la recarga de los acuíferos y a la mejora del hábitat fluvial.

Mapa de la presencia de castores en el río Ebro y sus afluentes. Últimos avistamientos en el Segre en Catalunya.

Se trata de un gran roedor que puede convivir con la nutria, uno de los mamíferos fluviales icónicos de la península, e incluso generar zonas de pesca ideales para la nutria, que a diferencia del castor, es una especie carnívora.

Progresión natural

"Las observaciones, realizadas a través de cámaras de fototrampeo, se hicieron en la comarca natural del Baix Segre, al suroeste del Segrià, cerca de municipios como la Granja d'Escarp y Massalcoreig", relata a este diario uno de los máximos expertos en biodiversidad de la demarcación.

Tronco raído por castores cerca de Mequinenza / Arnau Tolrà

Por ahora, no hay constancia de que los castores hayan llegado al río Segre, pero sí se han movido por terrenos que están muy cerca del 'aiguabarreig' (la confluencia) entre el Segre y el Cinca. En estos momentos, como la presencia del castor no es algo que preocupe sino más bien una situación que se debe "naturalizar", la Generalitat no tiene previsto poner en marcha ningún plan de seguimiento específico.

Para Josep Barba, investigador del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), es "natural" que el castor se acabe asentando en Catalunya: "Ya se han instalado en puntos cercanos al embalse de Mequinenza y es cuestión de años que se reproduzca de forma definitiva en Catalunya".

Bombardeo de castores

El regreso del castor en España empezó de forma irregular con sueltas ilegales. En los años noventa, un movimiento naturalista liderado por el belga Olivier Rubbers planteó la reintroducción del castor en diversos ríos europeos para restaurar la naturaleza.

El método utilizado se denominó 'beaver bombing' (bombardeo de castores) y consistía en liberar ejemplares en lugares en los que la población podría prosperar fácilmente. En el marco de esta operación ilegal, se reintrodujo el castor en Navarra. "Al principio, la Administración trató de capturar a los animales para erradicar a la especie, pero enseguida se vio que era muy complicado porque la especie se reproducía rápidamente", explica Barba.

Especie protegida

Años más tarde, Europa dejó claro que se trataba de una especie autóctona, extinguida en el siglo XIX por la caza, que debía protegerse. De esta forma, en 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica incluyó al castor en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), lo que prohíbe su captura, salvo en casos muy excepcionales autorizados.

Desde entonces, la especie ha avanzado por las cuencas del Ebro, el Duero, el Guadalquivir y el Tajo y ha conseguido establecerse en territorios muy alejados del primer punto en el que se soltaron ejemplares. De los 18 individuos que se soltaron entre Navarra y La Rioja, se ha pasado a cientos de ejemplares a día de hoy.

Los avistamientos en Catalunya son un ejemplo más de esta expansión, que pese a empezar con una acción ilegal ahora defienden tanto el Gobierno estatal como la Comisión Europea.

Críticas de los agricultores

Como suele suceder con todo animal salvaje que hace acto de presencia cerca de campos, los agricultores ya han expresado su preocupación por los posibles daños en los cultivos.

No obstante, Barba subraya que la actividad del castor se concentra en los primeros 20 metros desde la orilla del río: "No suelen alejarse del curso fluvial, por lo tanto, las afectaciones son muy localizadas, únicamente en los cultivos inmediatos al lecho del río". "Además, su dieta principal se basa en pequeñas ramas, por lo que no tienen potencial para causar problemas como los del conejo", señala.