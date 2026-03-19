La base de Sant Climent Sescebes, escuela de corresponsales de guerra

Un grupo de militares de la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) simulaban el lunes por la mañana que entraban a tiros en una ciudad para expulsar de ella a tropas ocupantes y liberar a dos diplomáticos retenidos como rehenes, y un rato después utilizaban un helicóptero y carros de combate para desplazarse a las inmediaciones de una masía situada en una zona rural y eliminar allí una (falsa) célula terrorista que se había escondido en ella y había reunido explosivos y otras armas. Los acompañaban periodistas en activo y estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que participaban en un curso de corresponsales de guerra fruto de la colaboración entre el Ejército de Tierra y el centro formativo.

"En la situación actual, el aula ya no es suficiente para formar en habilidades y competencias a los futuros periodistas, y este taller que organiza el Ejército de Tierra nos acerca a la realidad desde un learning by doing, un aprender haciendo, en contacto directo con los principales protagonistas de un conflicto para que los estudiantes puedan interactuar, preguntar y también reflexionar y en cierta manera romper visiones sesgadas, estereotipadas, sobre qué es un conflicto o qué es la guerra", explicaba Santiago Tejedor, catedrático de periodismo y director del máster en periodismo de viajes de la UAB, del que procedían los alumnos participantes en la actividad.

Hace ya cuatro años que en el cuartel General Álvarez de Castro de Sant Climent se celebran iniciativas de este tipo, que según el responsable de la base, el teniente coronel Luis Manuel Benéitez, "son buenas para ambas partes, para los periodistas y estudiantes porque aprenden muchas cosas sobre cómo actuar en una zona de conflicto y ante situaciones imprevistas y peligrosas, y para nosotros porque nos obligan a preparar ejercicios de todo tipo y a tener en cuenta hechos a los que no estamos acostumbrados, como es la presencia de periodistas en medio de acciones de combate".

El coronel Alejandro Rubiella, jefe de la oficina de comunicación de la Inspección General del Ejército, con sede en Barcelona, da clases en la universidad y constata que "cada vez hay más interés por las materias relacionadas con la Defensa". La jornada formativa del lunes, como las que se han hecho en los últimos años con alumnos de la Autònoma y periodistas en activo, responde a ese interés.

Periodistas y observadores internacionales

Como también lo hace la que se está celebrando entre miércoles y viernes de esta misma semana, también en Sant Climent, pero en este caso dirigida a estudiantes de periodismo de la Universitat Abat Oliba y a alumnos del Centre d'Estudis Internacionals (CEI), impulsado por la Universitat de Barcelona y que forma a personas que quieren seguir la carrera diplomática o trabajar en organismos internacionales. Este segundo curso arrancó el miércoles con una sesión teórica y continuará hasta finales de semana también con actividades prácticas similares a las del lunes, para explicar cómo actuar en zonas de conflicto tanto a futuros periodistas como a futuros observadores internacionales.

Como en el caso de la Abat Oliba y del CEI todo son alumnos, Rubiella explica que "los profesores también les hacen trabajar por la noche, y organizan a los alumnos de periodismo como si fueran una redacción. Se reparten las tareas durante el ejercicio práctico, y uno tiene que hacer una entrevista, otro una crónica, otro otro trabajo, y cuando llegan tienen que preparar un informativo. Los militares y los profesores nos sentamos con ellos y corregimos, entre otras cosas cuestiones relacionadas con el vocabulario militar, que son importantes".

En cuanto a los estudiantes del CEI, "su práctica es para ser observador internacional, y se encuentran con incidencias como por ejemplo la presencia de drogas, o delitos ecológicos, o que hay niños soldados, o un secuestrado, todo acordado con sus profesores. Los alumnos tienen que reaccionar ante estos hechos y después preparar informes para las organizaciones internacionales para las que supuestamente trabajan".

Un helicóptero de grandes dimensiones

También tendrán actividades evaluables la quincena de estudiantes del máster en periodismo de viajes de la UAB que junto con una quincena de periodistas en activo participaban el lunes en las denominadas "Jornadas de actualización para periodistas en Catalunya". Ya habían hecho a principios de marzo una sesión teórica en el cuartel del Bruc de Barcelona, y la sesión práctica de Sant Climent, que debería haberse hecho justo después, quedó aplazada por culpa del mal tiempo.

Periodistas y estudiantes llegaron hacia las diez de la mañana a Sant Climent Sescebes a bordo de un helicóptero Chinook, de grandes dimensiones y destinado al transporte de personal (puede albergar entre 30 y 50 personas) y de carga pesada. Fueron recibidos por el teniente coronel Benéitez y asistieron a una charla en la que se les dieron detalles de la misión en la que participarían, y en la que quedarían repartidos en los diferentes escuadrones militares que intervendrían en ella.

En la primera parte de esa misión, en unas instalaciones de la base donde se simulan edificaciones, el objetivo era entrar en una ciudad ocupada por tropas extranjeras, recuperarla y liberar a dos diplomáticos retenidos como rehenes. Para la segunda parte, los participantes se trasladaron, unos en helicóptero y otros en carros de combate, a una masía situada en una zona rural (en el campo de maniobras de Sant Climent), para eliminar una célula terrorista que se había instalado allí y requisar las armas y explosivos que escondía.

Munición de fogueo y comida de combate

Unos cincuenta efectivos militares de Sant Climent participaron también en el ejercicio, distribuidos en los dos bandos en conflicto, y simulando combates con munición de fogueo. Además del helicóptero Chinook, se utilizaron Vehículos de Transporte de Infantería (VCI) Pizarro y Transportes Oruga Acorazados (TOA), dos de las clases de vehículos blindados que hay en la base. Los periodistas y estudiantes iban equipados con casco y chalecos con la inscripción "prensa", y tenían que seguir las instrucciones de los mandos de los escuadrones en los que estaban integrados.

Terminada la actividad práctica, militares y civiles almorzaron juntos raciones de combate del Ejército, y después periodistas y estudiantes se trasladaron a bordo del Chinook hasta el castillo de Sant Ferran de Figueres, para una última visita antes de regresar a Barcelona. La presencia del helicóptero sobrevolando el lunes por la tarde la capital del Alt Empordà generó bastante expectación.

Santiago Tejedor considera que una actividad como esta es buena para estudiantes y periodistas y también para los militares, "un win-win": "A nosotros nos permite un diálogo de tú a tú con diferentes representantes y mandos del ejército y también un conocimiento más cercano de los instrumentos, el material, el equipamiento que se utiliza en combate, lo cual acerca a los futuros periodistas a escenarios reales o al menos lo más parecidos posible a la realidad, mientras que al ejército le interesa que los estudiantes de periodismo, futuros comunicadores, vengan aquí porque es una forma también de establecer un entrenamiento sobre cómo interactuar con esta gente que les hará preguntas a veces incómodas".

"La guerra es aburrida y lenta"

Otro aspecto que destaca el catedrático universitario (ganador de la beca de los Premis Carles Rahola 2022-2023 por un trabajo sobre inteligencia artificial y periodismo) es que "para nosotros, como facultad de comunicación, y para mí como director del máster, es una oportunidad también para romper esa mirada romántica de la guerra que a veces Hollywood ha distribuido. Aquí se ve que la guerra es lenta, que la guerra es aburrida, que la guerra es tediosa, que la guerra es repetitiva, que la guerra exige mucha disciplina".

La práctica en Sant Climent, que se alargó más de cuatro horas, fue un claro ejemplo: en la primera parte de la misión los soldados iban casa por casa, asegurándose de que no quedaban "enemigos", y avanzando con mucho cuidado. "Recreamos una situación real en la que puedes recibir un disparo en cualquier momento, y tenemos que ir con mucho cuidado", apuntaba Benéitez. Y lo mismo pasó en la segunda parte de la misión: hasta que se completó el despliegue de las tropas para cercar y eliminar la "célula" terrorista pasó mucho rato de transporte dentro de los carros de combate, de espera ocultos entre matorrales, de caminatas de aproximación, etcétera...

Santiago Tejedor destaca todavía otro aspecto de esta convivencia con los militares favorecida por el "tempo" de la misión: "Los estudiantes ven que detrás de los uniformes hay, aunque parezca obvio, personas, hay seres humanos, hay historias de vida con anhelos, con miedos, con inquietudes, con familias, con sueños y esta es una oportunidad de conocerlos trabajando, pero también a la hora de la comida, de ver cuál es su procedencia, por qué están aquí, qué les gustaría hacer en la vida, dónde han estado a nivel internacional, etcétera... Como todo el buen periodismo, es una manera de acercarnos a las historias de vida de personas, y el mundo hay que explicarlo a través de las personas".

Regimiento de Infantería Arapiles 62

El cuartel General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes es la sede del Regimiento de Infantería Arapiles 62, que forma parte de la Brigada Aragón I, con sede en Zaragoza. En la base hay actualmente unos 400 soldados, aunque el pasado enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva convocatoria para cubrir hasta 71 plazas de soldado profesional en Girona, una de las ofertas más relevantes de los últimos meses en Catalunya dentro de las escalas de tropa y marinería. Luis Manuel Benéitez, jefe de la base y comandante militar de Girona, mostraba el lunes su satisfacción porque "ha habido muchos interesados en cubrir estas plazas", lo que hace prever que el número de efectivos se incrementará próximamente.

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Benéitez ya había estado en Sant Climent entre 2018 y 2021, etapa durante la cual participó con tropas de la base en una misión en Letonia.