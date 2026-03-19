Una IA mejora un 25% la predicción de accidentes por tramo y hora en la AP-7 en Catalunya

Una de las máximas preocupaciones del Servei Català de Trànsit es bajar la siniestralidad en la AP-7, teniendo en cuenta el aumento del tráfico de vehículos -un 3% de media el año pasado- con la desaparición de los peajes. Por eso, Trànsit quiere declarar los 344 kilómetros de esta autopista a su paso por Catalunya como zona de control intenso de la velocidad y de otras conductas de riesgo. Para cumplir este objetivo este año se han incorporado seis nuevos carros radar y se han empezado a hacer macrocontroles policiales, especialmente de vehículos pesados en los tramos de mayor circulación. Pero la cosa va más allá. Uno de los proyectos estrella que prepara Trànsit junto a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es el Maria-AP7, un sistema que permite predecir el riesgo accidentes por tramos y horas concretas gracias al uso de la inteligencia artificial (IA).

Esta innovadora herramienta de gestión del tráfico se ha probado ya en 100 kilómetros de la autopista, entre El Vendrell y Granollers, con un resultado positivo. El procesamiento masivo de datos ha permitido mejorar en un 25% la fiabilidad de este sistema, así como las horas y tramos con más riesgo, tal y como explica Gerard Franco-Panedès, doctorando industrial e investigador en Inteligencia Artificial de la UPC.

Ahora la intención de Trànsit es extenderla a toda la red viaria cuando supere el periodo de prueba, según avanza a EL PERIÓDICO Ramon Lamiel, director de este organismo.

La herramienta detecta patrones peligrosos y permite así activar medidas preventivas y mejorar la gestión del tráfico

Este pronóstico se hacía hasta ahora con métodos estadísticos, que determinaban los puntos negros, pero la IA permite ir más allá. A partir de datos sobre intensidad y velocidad del tráfico que pasa a diario en tramos concretos dentro de esos 100 kilómetros la IA puede detectar patrones peligrosos de circulación y activar medidas preventivas que permitan actuar antes de que ocurra un accidente. Para ello también tiene en cuenta otras variables como el número de camiones y otros vehículos pesados que transitan así como la geometría de las carreteras, la orografía y las fechas, ya que la circulación varía en estos puntos en función de si es festivo o no. Con toda esta información, el sistema predice escenarios de riesgo.

El sistema tiene "más capacidad de predicción con más datos" y la herramienta puede "reconocer patrones" en otros puntos de la red viaria catalana para establecer las zonas con más riesgo de siniestralidad, añade Franco-Panedès.

Panel que permite analizar las predicciones del sistema MARIA-AP7 mediante mapas de calor interactivos. El filtro de la izquierda define el día de la predicción, y cada gráfico muestra la evolución temporal durante el día (eje vertical) a lo largo de los distintos puntos kilométricos (eje horizontal) / Trànsit

Alertar con antelación

Gracias a esta herramienta de IA los responsables de Trànsit podrán usar en paneles luminosos de la autopista para alertar con antelación a los conductores de los puntos concretos y las horas con más riesgo de accidentes. Con la información se puede gestionar la circulación y regular la velocidad, además de anticipar medidas para evitar congestiones como establecer carriles adicionales, instalar conos o cambiar el sentido de la dirección en algunas rotondas.

¿Cómo se ha diseñado Maria-AP7? Para alimentar esta herramienta de IA se han introducido datos históricos de la circulación por la AP-7 de los últimos 15 años, así como la velocidad y la frecuencia de paso de vehículos. También se ha tenido en cuenta información meteorológica así como las características de la vía, ya que un carril de la AP-7 admite unos 1.700 vehículos por hora; más allá de esta cifra ya se producen retenciones.

El tráfico de vehículos pesados en la AP-7 a su paso por Catalunya es entre tres y cuatro veces superior al que circula en toda la vía entre La Jonquera y Almería

Se ha analizado la intensidad de circulación por cada tramo tanto de turismos como de camiones, ya que con la liberación de los peajes los vehículos pesados han subido un 40% en la AP-7. En este sentido, Òscar Llatje Hierro, coordinador de Movilidad y Seguridad Viaria de Trànsit, recuerda que está constatado que el tráfico de vehículos pesados en la AP-7 a su paso por Catalunya es entre tres y cuatro veces superior al que circula en toda la vía entre La Jonquera y Almería

Es por esta razón que Trànsit quiere incorporar sistemas de señalización variable y de control de vehículos pesados en la AP-7, junto a otros dispositivos, en los tramos con mayor siniestralidad.

En esta estrategia, Trànsit también prevé ofrecer formación específica para conductores profesionales de vehículos pesados con el objetivo de mejorar su conducción.

Gráfico que muestra la evolución del paso de vehículos por la AP-7.

Vía con más muertos

La AP-7 fue el año pasado la carretera de la red viaria catalana que acumuló más fallecidos en accidente mortal (17), seguida de la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque Trànsit recuerda que se mantiene la dispersión en la siniestralidad por la mayoría de vías principales. En 2021, la AP-7 registró 12 víctimas mortales; en 2024 fueron 24; en 2023, 15; y en 2024, 6.

Los tramos de la AP-7 que concentraron mayor siniestralidad con muertos y heridos graves fueron Hostalric-La Roca del Vallés (16 víctimas), El Vendrell-Cambrils (10 víctimas) y Cambrils-Ulldecona (12 víctimas).

En 2025, Trànsit ya estableció una reducción de la velocidad en aquellos tramos que en 2024 registraron más siniestros, La Roca del Vallès-Parets del Vallès, Parets del Vallès-El Papiol y El Papiol-El Vendrell. En algunos de estos puntos, esta medida de control de la velocidad suposo descensos de más del 60% en las cifras de víctimas de accidentes de tráfico.