Así sustraen el combustible los ladrones de camiones: "Aprovechan cuando estamos durmiendo"

El 'modus operandi' de los ladrones de camiones difiere en función del objetivo. No funcionan de la misma forma los que buscan robar combustible que los que asaltan mercancías. En cualquier caso, el patrón común de la gran mayoría de los delitos es que "van en vehículos más pequeños que el camión, sean coches o furgonetas, para evitar ser detectados", explican fuentes policiales consultadas por este diario.

Otro de los rasgos en común es que "suelen actuar en grupo". "Lo habitual es que vayan, como mínimo, cuatro personas. Uno conduce y se mantiene siempre al volante, por si hay que huir rápido. Los otros son los que manipulan la carga o los depósitos de combustible. Y en caso de que haya confrontación, intimidan por superioridad numérica o llevan las de ganar en caso de que el camionero decida defenderse", prosiguen las mismas fuentes.

Los transportistas consultados confirman estos extremos. "Llegan por la noche, cuando los camioneros estamos durmiendo en las áreas de servicio –afirma Svetoslav Petrov–. Aparcan la furgoneta entre camión y camión y es muy difícil verlos, porque están a una altura más baja que nuestros camiones y el depósito siempre queda en la parte más baja, al descubierto".

Tapón de seguridad en el tanque con refuerzo especial para evitar robos de combustible / DLF

Abrir o perforar

Cuando aparcan, los ladrones de combustible intentan, en primer lugar, abrir la tapa de ese tanque de gasoil. Si no cuenta con tapón de seguridad, es la más rápida y discreta de las operaciones: abren, introducen una manguera que va conectada a una bomba y extraen el combustible. En poco más de 10 minutos, los delincuentes pueden haber vaciado más de mil litros de gasoil. En la mayoría de los casos, el camionero ni siquiera se da cuenta.

Si se encuentran depósitos con tapón de seguridad como el del camión de Svetoslav, pasan a la segunda fase: perforar el tanque por la parte superior, tal como se observa en la siguiente imagen. La esquina presenta una soldadura por haber sido reparada.

Los ladrones cortaron una de las esquinas superiores del depósito de Svetoslav / DLF

"Técnicamente es una perforación. Pero en realidad, más que perforar, lo que más nos encontramos es que lo cortan con sierras radiales especiales para el metal. El hecho de que abran la parte superior es puramente práctica: si cortasen por abajo se derramaría la mayor parte del combustible. Por arriba, introducen la manguera como si hubieran abierto el depósito", señalan fuentes policiales. Es una operación que requiere más tiempo y que, por el ruido que hace, es más fácil que los detecten.

"Aparcan con la furgoneta entre camión y camión y es muy difícil verlos, porque están a una altura más baja que nuestros camiones y el depósito siempre queda en la parte más baja, al descubierto" Svetoslav Petrov — Transportista que ha sufrido robos de combustible

No solamente se roba combustible. La mercancía ha sido, históricamente, el principal objetivo de los ladrones de camiones. Son los conocidos como 'teloneros', porque levantan los telones (o lonas) de las cajas de los camiones. La forma de proceder en estos casos es distinta a la del robo de combustible.

Connivencia

"Suelen practicarse con coches de alta gama, generalmente robados, que les permiten huir a gran velocidad", explican fuentes de la Policía Nacional, que explican que las principales mercancías robadas son "objetos de electrónica como teléfonos de alta gama, perfumes o ropa de marca". Si la caja es de lona, la rajan, extraen la mercancía y huyen. Si la caja es metálica, "acceden por la parte trasera cortando el cierre con una radial".

Los camioneros aseguran que "en esos casos, suelen contar con la ayuda de gente que les da chivatazos". "Sé de camioneros a los que les han robado porque desde los mismos almacenes donde han cargado han avisado a los delincuentes de que tal camión lleva mercancía valiosa", explica a EL PERIÓDICO Darwin, camionero ecuatoriano que ha sufrido varios robos.