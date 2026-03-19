La gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat se retrasa hasta más allá de 2030

La gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat de Llobregat –que consiste en cuadriplicar las vías; es decir, pasar de dos a cuatro– tendrá que esperar hasta más allá de 2030. La actualización del plan de Rodalies presentada en enero por el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Generalitat ha vuelto a poner en la casilla de salida esta intervención en la red ferroviaria, a pesar de que el plan original de 2020 preveía que la obra estuviera acabada para finales de esta década y de que ya se había licitado el proyecto de la reforma. Las plataformas de usuarios y del transporte público ya han puesto el grito en el cielo por la demora de una actuación que consideran clave para mejorar el tráfico de la R2Sud y los Regionals del corredor sur que circulan por esta línea.

Según recoge el actual Pla de Rodalies, esta actuación recibirá solamente 2,59 millones de euros antes de 2030 y recuperará otros 67,81 más allá del final de esta década. Son cifras y fechas muy diferentes a las que ofrece el plan original de 2020, cuando estaba previsto que la planificación de las obras en el tramo recibirían cuatro millones de euros hasta 2025 y 79 más hasta 2030.

Cambio de criterio

El cambio en la inversión y en los plazos de la obra es decisión del Ministerio de Transportes, la Administración encargada de planificar las infraestructuras ferroviarias. Hasta ahora, se consideraba que la cuadruplicación de las vías era una obra que no afectaba de forma significativa al trazado original y, por lo tanto, podía empezar a planificarse sin pasar por el estudio informativo, un primer trámite administrativo a cargo de Transportes. Sin embargo, el ministerio ha cambiado de criterio y considera ahora que debe volver a esta fase anterior, por lo que da marcha atrás a los trámites ya realizados.

Adif ha desistido una licitación a punto de adjudicarse por más de cuatro millones de euros

El caso es que Adif ya había sacado a licitación el proyecto a finales de 2024 por 4.131.755,08 euros y preveía finalizar la redacción en unos 36 meses. El concurso público avanzó y el 12 de diciembre de 2024, la multinacional TyLin –la misma empresa que ahora estudiará la viabilidad de que FGC asuma la construcción del Metro del Delta– ganó el concurso. En febrero de 2025, sin embargo, Adif, a instancias del ministerio, dio el alto al proceso y lo acabó paralizando en diciembre, tal como recoge un documento publicado el pasado 10 de marzo consultado por EL PERIÓDICO.

Ese texto recoge lo que el nuevo Pla de Rodalies ya dejaba entrever: el Ministerio de Transportes comunicó a Adif que esta actuación no podía pasar directamente al proyecto constructivo y que debía contar antes con un estudio informativo. Transportes argumenta el cambio de criterio en el hecho de que las vías “se especializan por tipo de tráfico” y que “para su implantación la actuación genera una nueva plataforma ferroviaria en algunos puntos”. Es decir, los trabajos son de mayor envergadura.

En concreto, como recogen los detalles de la licitación del proyecto constructivo que ha acabado desistida, la actuación prevé que las dos nuevas vías exteriores que se construyen queden reservadas para los Regionals y los trenes de la R2Sud semidirectos y que las internas se destinen a los Rodalies que paran en todas las estaciones.

"Es una obra importantísima y tiene que hacerse cuanto antes", defiende el presidente de Terminus, Joan Carles Salmeron

A día de hoy circulan ocho trenes por hora y sentido en este tramo, seis de la R2Sud y dos de los regionales del sur. En principio, si no se produce ningún tipo de retraso, los trenes están coordinados para que los Regionals, que avanzan a mucha más velocidad, adelanten antes de este tramo a los Rodalies. Las demoras habituales en la red, sin embargo, provocan que muchos de los Regionals tengan que esperar detrás de trenes de la R2Sud y, por otro lado, que muchos de los trenes de Rodalies tengan que adaptar su marcha al paso de los regionales.

Más Regionals y menos tiempo

Cuadruplicar las vías debe permitir que Regionals y R2Sud avancen por carriles separados sin solaparse. “El tiempo de viaje se podría acortar entre seis y siete minutos, se respondería mejor a las incidencias y podría plantearse incluso aumentar la frecuencia de los regionales”, resume el presidente de la asociación Promoció del Transport Públic, PTP, Adrià Ramírez. Su asociación fue una de las primeras en denunciar el cambio de parecer del ministerio, una decisión que consideran “arbitraria” y un “desastre” para los cerca de 80.000 usuarios diarios de la R2Sud.

"Es una obra importantísima y tiene que hacerse cuanto antes", defiende el presidente del Centro de Estudios del Transporte Terminus, Joan Carles Salmeron. "Estas cuadruplicaciones funcionan muy bien en otras ciudades de Europa. Resultan más beneficiosas, incluso, que hacer nuevas líneas", insiste Salmeron. Coincide con el diagnóstico David Cortés, de la plataforma de usuarios del corredor sur Dignitat a les Vies. "Se podría tener todo listo en un par de años, pero no les interesa", denuncia Cortés, que destaca que se trata de la línea más saturada de la red catalana y que, en principio, aún lo estará más a partir del próximo mes de enero.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, pedirá explicaciones formales por el cambio de criterio

Cortés advierte de que con la nueva R-Aeroport, los trenes que ahora van al aeropuerto deberán desviarse hasta Castelldefels y "saturarán aún más" este tramo. "Si ya va mal, imagínate...", lamenta este usuario. Estos días, por otra parte, la línea está afectada por las obras en los túneles del Garraf, que obligan a cortar una de las dos vías disponibles y reducen la frecuencia de paso de los trenes en el Garraf y el Baix Penedès.

Quejas en Viladecans y Gavà

La decisión también ha molestado a algunos de los ayuntamientos de la zona, como Viladecans. “Valoramos positivamente todas las inversiones que se están haciendo para mejorar el transporte ferroviario en Catalunya, pero nos exaspera la lentitud con la que se desarrollan y nos cuesta entender ahora este nuevo retraso”, detalla el teniente de alcaldía de Sostenibilidad Ecológica, Ocupación y Economía, Richard Calle. La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, pedirá explicaciones “formales y oficiales” a Adif para acabar de conocer los detalles del retraso.

Tampoco ven con buenos ojos el retraso en el Ayuntamiento de Gavà. "La cuadruplicación de vías es un proyecto muy necesario para que aumenten las frecuencias del tramo Castelldefels-Barcelona y hacerla equivalente a una líniea de metro", defienden fuentes municipales, que concluyen que el retraso de la actuación "no es una buena noticia". También piden celeridad en el calendario para la construcción de la nueva estación que tiene que dar servicio a los futuros edificios del Pla de Ponent, un plan urbanístico que prevé la creación de unas 5.000 viviendas en los espacios agrícolas y forestales que separan los Gavà de Castelldefels.