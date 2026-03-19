Abril Azabal, alumna becada por Amancio Ortega para estudiar en EEUU, se topa con trabas para hacer la selectividad en Catalunya: "Te esfuerzas y te tratan así"

Cuando Abril Azabal, criada en Lloret de Mar y acostumbrada al ambiente de la costa, llegó a aquel pueblecito de Colorado en la frontera con Kansas, el choque fue grande. "Todo era muy 'country', muy del viejo oeste, muchas granjas, muchas vacas... todo lo contrario a lo que yo conocía", recuerda esta joven de 18 años alumna de segundo de Bachillerato en el instituto Ramon Coll i Rodés, centro público en el que cursó también la ESO, etapa tras la que logró, entre frente a otros 10.000 candidatos, una de las 400 becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar primero de Bachillerato en Estados Unidos.

Pese a ese choque inicial y que la experiencia americana no fue en absoluto como esperaba, Abril no puede guardar mejor recuerdo de su primero de Bachillerato. "Tuve la gran suerte de dar con una familia de 10, para mí son familia, la hija para mí ya es como mi hermana", prosigue esta joven de notas brillantes, quien recuerda que las clases allí eran muy distintas a las de aquí. "Todo eran talleres para aprender con las manos, para aprender desde la experiencia de tocar y saber lo que estás haciendo; y por esa parte a mí me encantó", cuenta.

Si no le convalidan el título, se deberá presentar a las PAU con un 5, nota muy inferior a su expediente e insuficiente para acceder a Arquitectura

Una de las cosas que más le impactó era la importancia del deporte. "Era como estar en High School Musical. Yo estuve haciendo vóley y de animadora todo el año. Estuve animando a los equipos de básquet y de vóley en los estatales en Denver. Para mí ha sido una experiencia impresionante. Te cambia la perspectiva de las cosas, mejoras muchísimo el idioma, te vuelves independiente; aprendes a no darle importancia a las cosas tontas y te enfocas a lo que realmente importa", relata.

"En una de las llamadas al departament, a mi madre le llegaron a decir que era mi problema si me había ido a estudiar fuera, que los expedientes tardaban entre dos y tres años"

Los problemas llegaron al regresar de su sueño americano. Ella lo hizo todo como debía y se matriculó de las cuatro materias obligatorias para la convalidación del curso en Catalunya: Ciencias, Historia, Lengua y Matemáticas. Volvió el 27 de mayo del año pasado y antes, recuerda, la agencia ya le pidió todos los papeles para iniciar el proceso. A final de verano, recuerda, le llegaron las notas de Estados Unidos, el último documento que necesitaba para el trámite. Desde entonces, sigue esperando la convalidación para poder matricularse de la selectividad en mayo y hacerla este junio. Si los nervios de un segundo de Bachillerato ya están a flor de piel en una situación normal, estos se acentúan ante la incertidumbre de no saber si la convalidación llegará a tiempo.

Abril, el curso pasado durante su estancia en Colorado. / Cedida

En enero se empezó a poner nerviosa. Habían pasado ya algunos meses y no tenía noticias. En un grupo de Whatsapp que comparte con personas de otros lugares de España que estudiaron en EEUU el mismo curso, comprobó que la mayoría de personas de otros lugares ya lo tenían resulto, mientras que los catalanes seguían a la espera. "Tengo un volante con el que me dicen que me puedo matricular en la selectividad, pero sin notas, como si fuera un 5, y yo con un 5 no hago nada, quiero estudiar Arquitectura y necesito un 10,2", señala.

"No te dan oportunidades y, cuando te esfuerzas y logras salir a estudiar al extranjero, te tratan así, es una vergüenza"

"No te dan oportunidades y, cuando te esfuerzas y logras salir a estudiar al extranjero, vuelves y te tratan así. No hay derecho, es una vergüenza", se enfada recordando todas las veces que tanto ella como sus padres han llamado para obtener una respuesta que aún no ha llegado. "En una de las llamadas a mi madre le llegaron a decir que si me había ido a estudiar fuera era mi problema, que los expedientes tardaban entre dos y tres años", explica.

Un 5 no basta

Fuentes del Departament d'Educació i FP responden que la conselleria "ha hecho en los últimos años un esfuerzo por resolver el grueso de los expedientes que estaban pendientes hasta la implementación del tramitador genérico en marzo de 2025". "Este avance ha permitido realizar el trámite de forma híbrida, con más flexibilidad para las familias, resolviendo expedientes que incluso databan de cuatro años atrás", prosiguen desde la conselleria, que añaden que se ha incrementado la velocidad con la que se resuelven los expedientes, "priorizando los más urgentes: por ejemplo, los necesarios para la preinscripción universitaria".

En este sentido, la misma fuente apunta a que todos aquellos alumnos que quieran inscribirse en las PAU podrán hacerlo con los "certificados condicionales que permiten realizar una serie de trámites (como inscribirse en las PAU)". A esto, Abril responde que ella no quiere solo matricularse en las PAU, sino poder hacerlo con su nota media real, no con ese 5 temporal que no le permitiría estudiar Arquitectura.

El caso de Abril -quien subraya que por parte de la beca y la agencia siempre se ha sentido acompañada- no es aislado. Son miles los estudiantes en situaciones parecidas. El Departament confirma que la demanda de homologaciones de títulos ha crecido "fuertemente" en los últimos años, ya que el número de jóvenes que se van fuera a estudiar uno o más cursos académicos crece. También aumenta, añaden, el número de alumnos recién llegados que desean acreditar niveles de estudios para continuar formándose o acceder al mercado laboral.