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Vídeo | Un oso y sus crías sorprenden a dos esquiadores en una montaña de Catalunya

Los han hallado en la zona de la estación de esquí de Tavascan, donde también se han visto huellas de los plantígrados

Avistados al menos 15 osos esta primavera en el Pirineo catalán: "Los datos demuestran que la convivencia es posible"

Vídeo | Un oso y sus crías sorprenden a dos esquiadores en esta montaña de Catalunya

Vídeo | Un oso y sus crías sorprenden a dos esquiadores en esta montaña de Catalunya

ACN

Marta Lluvich | ACN

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Una pareja de esquiadores ha grabado este lunes a una osa con dos crías en la montaña de Tavascan, en el Pallars Sobirà. Con la llegada de la primavera ya han comenzado a despertarse de la hibernación, a pesar de la gran acumulación de nieve que aún hay en las cumbres de las montañas.

El vídeo se ha grabado en la zona de la estación de esquí de Tavascan, donde también se han visto huellas de los plantígrados. Este tipo de avistamientos, aunque poco frecuentes, ponen de manifiesto la lenta pero progresiva recuperación de la especie en el Pirineo, fruto de años de seguimiento y conservación.

La población de oso pardo en el Pirineo catalán, en abril del año pasado, era de 47 ejemplares identificados, según los datos recogidos durante 2024 por el Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP). En cuanto a los nacimientos, en Catalunya nacieron durante el año 2024 un total de 10 cachorros.

En peligro de extinción

Los expertos recuerdan la importancia de mantener la distancia y evitar cualquier interacción que pueda alterar el comportamiento de los animales, especialmente en esta época en la que las crías son más vulnerables.

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La especie, catalogada como "en peligro de extinción", goza de protección prioritaria en la normativa europea. Para las entidades conservacionistas, su presencia es una oportunidad para reforzar la biodiversidad y fomentar un modelo de ecoturismo responsable, como ya ocurre en otras zonas montañosas de Europa, como la cordillera Cantábrica.

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