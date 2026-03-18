Usuarios del bus de Sallent a Barcelona se sienten desatendidos por la nueva propuesta de servicio

Los vecinos de Sallent que son usuarios de la línea de bus regular que va de Berga hasta Barcelona (con paso por el municipio) han puesto el grito en el cielo por la nueva propuesta de servicios y horarios que ha planteado la dirección general de Transports para implantarla en la segunda semana de abril. Esta propuesta supone sobre todo una ampliación del servicio directo desde Berga, que estos usuarios sallentinos entienden y aceptan desde el punto de vista de los viajeros de la capital del Berguedà. Pero apuntan que «a nosotros no nos aporta ninguna mejora», porque, precisamente, la mayoría de incorporaciones son autobuses que no pararán en el pueblo. Y lo que lamentan es todo aquello que no se recoge de las demandas que habían puesto sobre la mesa en una reunión del pasado octubre. Encuentro que se hizo con la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, María Jesús López, y en la que también tomó parte el alcalde, Oriol Ribalta.

Según ha explicado Mirella Cortès, portavoz de la plataforma de usuarios sallentinos (exalcaldesa de Sallent y exsenadora por ERC), en enero recibieron la nueva propuesta horaria, «que vimos que recogía todas las demandas de Berga, lo cual nos parece muy bien, pero no las nuestras. E inmediatamente enviamos a la Generalitat nuestra propuesta, y nos vemos dejados de la mano de Dios». Ante esta situación, avanza que ya han pedido una reunión «urgente» con la dirección general de Transports para tratar el tema, «antes de que entre en vigor el nuevo horario».

Los problemas principales son dos: la falta de una frecuencia horaria más potente, y que en algunos de los horarios en los que sí se dispone de servicio haya más vehículos, porque Sallent es la última parada en sentido sur y, de manera frecuente, los autobuses ya llegan casi llenos.

Mirella Cortès ha detallado esta lista de agravios. Según ha apuntado, en sentido sur (Sallent-Barcelona), se mantiene el refuerzo del servicio (más vehículos) de las 6:18 (que ya estaba introducido desde hacía unos meses) y se acepta la incorporación de un nuevo servicio a las 8:15, franja en la que quedaba un vacío. Pero, por el contrario, reprochan que se suprimen dos refuerzos (los de las 7:18 y 9:18), «hecho que puede provocar problemas de capacidad y saturación», y que «no se aceptan dos propuestas de nuevo servicio», que reclamaban para las 18:00 y las 19:48.

En sentido contrario (de Barcelona hacia Sallent y Berga), señala que sí se acepta la incorporación de un servicio semidirecto que saldría de la capital catalana a las 6 de la tarde, pero que también pedían uno a las 15:15, «una medida que los usuarios consideramos clave para descongestionar el servicio de las 15:50, que a menudo presenta una ocupación muy elevada». Además, apunta que en sentido Barcelona quienes sufren más el servicio «insuficiente» son los sallentinos por el hecho de ser la última parada, «pero en sentido inverso lo sufren todos. Porque en la vuelta, la parada de Passeig de Gràcia es un caos para poder subir a un autobús».

También lamentan especialmente que «no se acepta ninguna de las propuestas presentadas para el fin de semana, cuando el servicio es realmente mínimo».

Muchos más usuarios

Cortès reitera el diagnóstico que hacía ya meses atrás, después de aquella reunión y de poner las peticiones sobre la mesa: «el problema principal es que el número de usuarios ha aumentado muchísimo en comparación con hace diez años, lo cual es muy positivo, pero el servicio es el mismo que hace una década, o más». Y también subraya el hecho de que «ellos [la Generalitat] nos hablan del coste que supone hacer estas ampliaciones del servicio. Pero, por un lado, no nos hablan de los años que han estado sin invertir nada. Y, por otro, han de tener claro que este es un eje viario de primer orden y que lleva a muchísima gente hacia Barcelona. Y que es la única alternativa de transporte público que tenemos aquí. No tenemos ninguna otra. No tenemos tren».

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Y aún añade que «esta falta de potenciación del servicio es completamente contradictoria con mensajes que lanza el Govern, como la necesidad de que el ciudadano haga uso del transporte público y la necesidad de resolver los problemas de contaminación en el área metropolitana».