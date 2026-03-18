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Seísmo en Andalucía

Un terremoto de magnitud 4,4 en el mar de Alborán se siente en Málaga, Cádiz, Córdoba y Huelva

Emergencias 112 Andalucía atendió más de treinta llamadas tras el temblor, que tuvo lugar en la zona occidental del litoral y no provocó daños materiales ni personales

Mapa del Instituto Geográfico Nacional.

Mapa del Instituto Geográfico Nacional. / El Correo

Claudio Guarino

Sevilla
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Un terremoto de magnitud 4.4 ha sacudido en la madrugada de este miércoles el mar de Alborán, frente a la costa de Málaga, según ha confirmado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que sitúa el seísmo a las 00:24 horas en la zona occidental del litoral.

Además, el 112 de Andalucía ha precisado, a través de su cuenta de X, que ha recibido más de una treintena de llamadas procedentes de municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, donde se ha podido sentir el temblor, el cual no ha causado daños.

Recomendaciones ante un terremoto en Andalucía

Emergencias 112 Andalucía también ha compartido un vídeo en el que ha ofrecido algunos consejos sobre cómo actuar frente a este tipo de situaciones, entre los que se incluyen tener a mano un botiquín de emergencias con elementos básicos, agua embotellada y una radio portátil. También ha aconsejado ajustar a la pared las estanterías y retirar de la parte superior objetos que puedan caerse.

En el caso de estar dentro de un inmueble, se debe buscar una estructura sólida debajo de la cual se pueda proteger, mientras que si se está en el exterior se debe permanecer fuera. Asimismo, si se está dentro de un vehículo, se debe detener en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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Qué hacer después de un seísmo

Una vez haya pasado el temblor, se debe buscar a los posibles heridos y, en caso de saber atenderlos, hacerlo; si no, se debe esperar a la llegada de equipos de emergencia especializados.

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