Una serie de robos de cable en Rodalies provoca retrasos en la R1, la R2, la R2Nord y la R11

En espacio de poco menos de dos horas, entre las 15.00 y las 16.45 horas de este miércoles, varios robos de cableado en diferentes puntos de la red ferroviaria han vuelto a provocar graves retrasos en las líneas de Rodalies que acceden a Barcelona por el norte. El primer hurto se ha producido pasadas las 15.15 horas en la estación de Badalona y ha obligado a alterar la circulación de la R1, la línea del Maresme. Las cuentas oficiales de Rodalies han hablado de demoras de unos 15 minutos.

Una hora y media más tarde, se repetía la situación entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. En este caso, los trenes de la R11, la R2 y la R2Nord que circulan por este punto han acumulado retrasos que podrían superar los 40 minutos y ha provocado que algunos de los trenes acabaran e iniciaran su recorrido en Barcelona Sants. De hecho, Renfe ha emplazado a los usuarios a utilizar el metro para esquivar los retrasos.

No son los primeros robos del día. Esta mañana, otro robo de cables en la estación de Bellvitge también ha provocado demoras de una media de 20 minutos en la R2Nord. Además, aprovechando las obras de desdoblamiento de la R3, se han producido las últimas semanas múltiples robos de cable en Montcada i Reixac. Según datos de los Mossos facilitados a 3cat, se trata de 20 robos en la zona en dos años, cinco de ellos entre el 15 y el 31 de diciembre pasados. En total, estos incidentes se han cobrado ocho detenciones.