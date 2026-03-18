El Saló de l'Ensenyament habilita puntos exprés de orientación para resolver dudas a los estudiantes

El Saló del Ensenyament ha arrancado este miércoles una nueva edición en el recinto de Fira de Barcelona de Montjuïc. El objetivo de los organizadores es proporcionar todos los recursos para orientar a los estudiantes en su futuro académico y laboral en el evento. Con este objetivo, este año el salón incorpora una novedad: dos puntos exprés de respuesta inmediata a las dudas más frecuentes dque tengan los estudiantes, ya sean de ESO, FP, bachillerato o universidad.

"Solo entre un 5% y un 10% de los visitantes tienen claro lo que quieren estudiar", subraya el director del Saló, Àngel Celorrio, exponiendo un dato que da idea de la urgencia de orientar bien al alumnado. Celorrio considera los jóvenes deberían prepararse más para la visita y venir "con el trabajo de autoanálisis de preferencias hecho".

Y es que desde el Servicio de Orientación al Estudiante se encuentran con alumnos bastante perdidos, según explica su responsable, Cristina Caldas: "Tratamos de enderezar sus dudas en itinerario, incluso en casos de jóvenes que notienen la ESO acreditada".

Uno de los asuntos que despierta más inquietud entre el alumnado es el relacionado con la inteligencia artificial. "Es una herramienta que genera muchas dudas a los visitantes sobre si les puede quitar salidas laborales, y les insistimos que es otra competencia con la que como profesionales deberán aprender a convivir", apunta Caldas.

Una FP más protagonista

En este edición gana espacio la Formación Profesional, que por primera vez representará más del 50% de los stands. "Nuestro Saló no deja de ser un reflejo del mercado, y la FP está teniendo mucho auge aunque también la oferta de las universidades es cada vez más segmentada, selectiva y con mucha aplicación práctica", comenta Celorrio.

Caldas señala que cada vez son más los jóvenes que contemplan este camino por "la flexibilidad" que aporta. "Las opciones más populares siguen siendo las familias profesionales tradicionales: Sanidad, Administración y Mecánica", especifica la orientadora.

Uno de los stands más ajetreados del evento es justamente el BePro, donde el Consorci d’Educació de Barcelona muestra sus ofertas de FP. Tatiana Soler, encargada de la capacitación docente y la innovación educativa, destaca que siguen creciendo: "Ofrecemos más de 200 cursos y queremos aumentar la oferta para que la FP gane prestigio".

El estudiante demanda más prácticas

Para eso, el Consorci actualiza su oferta formativa, como por ejemplo el nuevo curso especializado en Big Data. Soler también destaca la opción de hacer la FP Dual con más horas de prácticas: "Podemos ofrecer desde 515 horas a 1.000 en la empresa para mejorar sus competencias en un entorno real".

En cuanto a prácticas, una de las opciones que más popularidad tienen es la de la Escuela de Aprendices de SEAT, Lorena Sánchez, su responsable, especifica las ventajas de su formación: "Nuestro grado superior ofrece más del doble de las prácticas normales, con 2.000 horas en la empresa, y el alumno dispone de un contrato laboral". "La oferta de plazas depende de la demanda de trabajadores de SEAT porque todos los estudiantes que terminan la formación son contratados, este curso son 60", explica Sánchez.

Pese al auge de la FP, el bachillerato sigue siendo una opción que muchos estudiantes eligen, Ares Lleixà y Marta Valldeperes asesoran a los visitantes desde el stand de la Generalitat sobre bachillerato. "Las dudas que solemos atender son sobre las asignaturas de cada modalidad", cuenta Lleixà. Marta Valldeperes destaca que no hay una opción predilecta entre los alumnos: "Está muy mezclado, por el que menos nos preguntan es por el artístico".