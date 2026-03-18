La FP acapara más de la mitad de los expositores del Saló de l’Ensenyament

"Si eres estudiante de 3º, 4º de ESO, bachillerato o FP o tienes hijos en edad de decidir qué estudiar, aquí encontrarás todas las opciones para orientar tu futuro académico". Con este mensaje de bienvenida a estudiantes y familias, el Saló de l’Ensenyament abre sus puertas el miércoles 18 de marzo hasta el domingo 22 en la Fira de Barcelona (recinto de Montjuïc). Todas las universidades catalanas estarán presentes en la cita, que incluye 230 expositores y redobla protagonismo para la Formación Profesional, que representa más de la mitad del conjunto de las propuestas.

Con visitas guiadas que se pueden reservar, 70 charlas informativas incluidas en la programación y actividades lúdicas y deportivas, el Saló tiene por objetivo cubrir una de las grandes lagunas del sistema educativo: la orientación. "Este año reforzamos la orientación para consolidarnos como la principal plataforma para ayudar al alumnado a elegir estudios superiores e itinerarios profesionales”, explican fuentes del evento educativo, que reserva un horario especial para las personas con trastorno del espectro autista y sus familias (18 de marzo, entre las 17.00 horas y las 19.00).

El certamen refuerza el área de orientación para ayudar a los jóvenes en la elección de estudios

Organizado en colaboración con las conselleries de Educació i Formació Professional y Recerca i Universitats, el Saló quiere facilitar que estudiantes y familias tomen una decisión informada. Cómo se accede a la universidad, en qué consisten los ciclos de FP y cuáles son las opciones más apropiadas en función de la carrera académica y las aptitudes personales de cada estudiante son algunos de los temas que los expertos tratarán en las charlas.

También se orientará a las familias sobre qué alternativas hay para los jóvenes que no tienen la ESO acreditada (tanto la FP básica como otros itinerarios) y las opciones para estudiar parte de un curso o un curso entero en el extranjero. También se ofrecerán más de una docena de talleres dirigidos a las familias y titulados 'L’aventura de triar'. El profesorado dispondrá de una decena de sesiones para actualizar herramientas pedagógicas y poder aplicarlas en las aulas.

"Los estudiantes se encuentran ante una decisión importante en su vida y por eso creemos que nuestra apuesta por un trato personalizado es más oportuna que nunca" — Ángel Celorrio, director del Saló

"Más allá de reunir toda la oferta formativa del país en un mismo espacio, ponemos a disposición de nuestros visitantes el máximo número de herramientas y recursos para que puedan despejar todas sus dudas. Los estudiantes se encuentran ante una decisión importante en su vida y por eso creemos que nuestra apuesta por un trato personalizado es más oportuna que nunca", explica el director del Saló, Ángel Celorrio.

Formación Profesional

La FP vive un momento dulce. En toda España, el alumnado matriculado ha superado, por tercer año consecutivo, el millón de alumnos, según los datos del Ministerio de Educación y FP. El aumento desde el curso 2017-18 es superior al 45%, aunque no es homogéneo en todos los grados sino que el superior destaca especialmente. En Catalunya, el curso de FP arrancó el pasado mes de septiembre con un récord de matriculados: más de 71.000.

Por primera vez, la FP acapara más de la mitad de los expositores del Saló. La oferta cubre las 28 familias profesionales, con presencia destacada de sectores clave como Sanidad, Administración y gestión, Informática y comunicaciones, Servicios socioculturales, Hostelería y turismo o Actividades deportivas. La Fira acoge también propuestas para realizar cursos de especialización, que son el último paso formativo de la FP y que es el paso para obtener el título oficial de especialista (en el caso de grado medio) o máster de FP (en el caso del grado superior).

El Saló también ofrece información sobre la certificación profesional para la inserción laboral en distintos ámbitos, desde auxiliar de veterinaria hasta tripulante de cabina de pasajeros, pasando por especialista de cine, productor musical, intérprete teatral, ilustrador profesional o experto en tatuajes.

FP dual

El evento cuenta con la participación de empresas como Seat o Eurofitness con programas propios de formación dual, orientados a la futura contratación del alumnado, así como entidades públicas y centros de formación ocupacional. La FP dual –que combina formación en el aula y en la empresa– ha crecido notablemente en España. Entre los cursos 2017 y 2022, duplicó su alumnado (+124%). Sin embargo, los estudiantes de esta modalidad siguen siendo muy pocos y solo representan el 4,4% del total. Que esta formación despegue definitivamente pasa, entre otras cosas, por la mayor implicación del sector empresarial. Actualmente, solo el 0,3% de las firmas participan en la FP dual, según un reciente estudio realizado por DigitalES (asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital) y el grupo editorial Edelvives.

Universidades e idiomas

En lo que respecta a la oferta universitaria, todas las universidades catalanas -públicas, privadas y centros adscritos- participarán un año más en el Saló para presentar su catálogo actualizado de grados y nuevas titulaciones. Además, los visitantes también podrán conocer de primera mano las propuestas de escuelas de negocios y centros que ofrecen estudios superiores en áreas como la moda o el diseño.

El aprendizaje de idiomas gana presencia en la cita educativa con toda una gama de cursos, estancias en el extranjero y certificaciones oficiales que refuerzan las competencias lingüísticas y profesionales. Entre los expositores, habrá instituciones educativas de países como Hungría, Lituania, Reino Unido, Francia, Malta, Chipre, Costa Rica y Andorra. También de territorios como Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Andalucía o Aragón.