PP, ERC y Vox tumban la ley que rebaja la tasa de alcohol permitida al volante

Los votos en contra de ERC, PP y Vox han impedido que la proposición de ley destinada a rebajar la tasa de alcohol permitida al volante salga adelante y sea aprobada definitivamente este miércoles, en una sesión de la Comisión de Interior del Congreso con competencia legislativa plena. La norma ha recibido 18 'síes', de PSOE, Sumar, PNV, Junts y Bildu y 19 'noes', procedentes de los partidos de la derecha (más UPN) y los republicanos.

En concreto, la iniciativa legislativa, que había sido presentada por el PSOE e impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el director general de Tráfico, Pere Navarro, pretendía reducir la tasa de alcoholemia de 0,5 a 0,2 gramos de alcohol por litro en sangre (0,1 miligramos por aire aspirado), eliminando las diferencias entre noveles y profesionales. En la práctica, hubiera supuesto que no se pudiera ingerir una bebida alcohólica y después conducir, dado que el consumo de un solo tercio de cerveza, una copa de vino o de cava significaría dar positivo. Más allá de las sanciones, la aprobación de la ley hubiera implicado reforzar el famoso lema 'si bebes, no conduzcas'.

Asimismo, la norma contemplaba la prohibición de difundir en internet y las redes sociales, para avisar a otros conductores, dónde se sitúan los controles de alcohol y drogas, aunque esta disposición decayó hace días durante la negociación porque no contaba con el apoyo de Junts.

ERC, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en intentar que la policía catalana pueda actuar como examinadores del carné de conducir y que el Gobierno aceptase la jubilación anticipada voluntaria de los conductores profesionales. Pero, al no conseguirlo, los republicanos han votado en contra, aclarando que su deseo es que la tasa sea de 0,0 y que la norma propuesta no evitaría accidentes, "sino que provocaría más frustración".

Deficiencias técnicas

Por su parte, los populares han basado su rechazo en la falta de "seguridad jurídica" de la proposición de ley. En su opinión, se debería haber tramitado o bien como Real Decreto, o bien como ley del Gobierno, con el fin de recabar -con esta la última vía- los informes preceptivos de los órganos consultivos. "Todos compartimos el objetivo de reducir las muertes [...], pero creemos que las decisiones deben abordarse con el máximo rigor", ha defendido la diputada popular Bella Verano. Mientras Vox, desde el inicio de la tramitación de la normativa, que se ha demorado un año, se ha manifestado en contra.

Para las víctimas de los accidentes de tráfico, defensores a ultranza de la rebaja de la tasa de alcoholemia, el bloqueo de la ley ha supuesto una "decepción muy grande" y una "oportunidad histórica perdida". "Gracias a los que han votado en contra seguirán muriendo en la carretera mucha gente a causa del alcohol, entre ellos, pueden ser ellos mismos, sus familiares o sus votantes", ha indicado Fernando Muñoz, miembro de Stop Accidentes, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Los lobbies

Mientras que el PSOE ha subrayado que con el portazo a la ley "no ha perdido el Gobierno, sino el conjunto de la ciudadanía". El portavoz socialista en la Comisión de Seguridad Vial, Manuel Arribas, ha atribuido el voto en contra del PP "a las presiones de los lobbies empresariales del sector del vino y la cerveza" y el de ERC a que este partido ha buscado "una excusa" porque la cuestión "no es que se baje la tasa a 0,0 o 0,1". "Hoy teníamos la oportunidad de bajarla a 0,1 y han votado en contra", ha lamentado.

Arribas ha anunciado que el PSOE volverá a presentar otra vez la iniciativa legislativa porque "es de justicia social y los ciudadanos merecen salir seguros a las calles y a las carreteras". Sin embargo, las asociaciones de víctimas tienen dudas de que, en el caso de que los socialistas cumplan su palabra, la ley salga, en el futuro, adelante.

"Nosotros seguiremos insistiendo porque todos los partidos nos dicen que les parece bien que se reduzca la tasa de alcoholemia, pero llevamos año y medio intentando aprobar esta ley y no lo hemos conseguido, con lo que dudo que más adelante tenga apoyo una iniciativa similar", admite Muñoz, exvicepresidente de Stop Accidentes.