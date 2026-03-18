La protesta de docentes paraliza el centro de Manresa: "Es vergonzoso que un mosso en prácticas cobre más"

La jornada de protesta que protagonizan este miércoles los docentes de la Catalunya Central ha alterado Manresa. Desde primera hora de la mañana han protagonizado cortes de calles y carreteras que culminará este mediodía con una manifestación por el centro de la ciudad.

La jornada de huelga ha comenzado con una concentración ante la sede de Serveis Territorials de la carretera de Vic y, posteriormente, han tenido lugar cortes en la C-55, en los accesos de la capital del Bages. Eran más de un centenar de profesores que, posteriormente, han desfilado por la Pujada Roja y han recorrido varias calles hasta llegar al instituto de Cal Gravat. Desde allí se han dirigido a la carretera del Pont hasta la escuela Ítaca y han continuado hacia la del Pare Algué.

Los manifestantes se han detenido ante el bloc 9 de la calle Joc de la Pilota donde estaba previsto un desahucio que se había detenido. Pablo Ruíz, uno de los organizadores de esta manifestación, explica que han elegido parar aquí para "visibilizar los desahucios que se están realizando al alumnado muchas veces sin alternativa". Desde allí se han dirigido hacia la carretera de Cardona ya en dirección al Congost, desde donde saldrá la manifestación unitaria de los docentes de la Catalunya Central a las 12:30 del mediodía.

Pablo es profesor de secundaria, delegado sindical de docentes por el derecho a la vivienda y de CGT enseñanza. Explica que la manifestación realmente empezó ayer por la tarde y por la noche, cuando decidieron pasar la noche en los Serveis Territorials de la Catalunya Central. Afirma que el motivo de la protesta radica en que el Departament d'Ensenyament no atendió sus reivindicaciones. Dice que eran "tan básicas como pedir cómo pensaban resolver los urgentes problemas de la escuela pública" con los "insuficientes recursos" que se destinaron con el acuerdo que se firmó el nueve de marzo.

Una de las docentes que ha participado en las manifestaciones es Mome García, de la escuela Juncadella. Ella explica que la subida del sueldo, aunque es una de sus reclamaciones, no es la más importante. Lo que piden es "que haya menos ratios en las escuelas". Argumenta que cada vez hay más alumnos con mucha diversidad que "un solo profesor no puede atender". También pide menos burocracia, ya que cada vez les piden más papeles y tienen "menos atención al alumnado".

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Por otro lado, Joan Cots, un profesor que se ha desplazado desde la escuela Alexandre Riquer, en Calaf, pone el foco en "la infrafinanciación" de los docentes de Catalunya respecto a las otras comunidades autónomas del Estado español. También en comparación con otros trabajos del mismo territorio, remarca que "es vergonzoso que un Mosso en prácticas cobre más" que el profesorado catalán. Reclama también que la única forma de negociar del Departament parece ser "enviar la BRIMO y realizar cargas policiales" contra los manifestantes "como las que hubo el lunes".