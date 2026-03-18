La presencia de castores en los ríos almacena más carbono y mitiga el cambio climático

El castor europeo (Castor fiber), una especie protegida y que se está expandiendo por Europa –también por España– en los últimos años, contribuye a mitigar las consecuencias del cambio climático. Su presencia en los ríos, según un estudio científico publicado hoy, se traduce en un mayor almacenaje de carbono. En concreto, las zonas con presencia de castor capturan hasta un 26% más de este elemento. Esto significa que menos CO2 termina en la atmósfera.

El trabajo, recogido en 'Communications Earth & Environment de Nature', liderado por el investigador Lukas Hallberg de la Universidad de Birmingham y con la participación del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), demuestra por primera vez que las presas que construyen los castores permiten restener una cuarta parte más de carbono.

Tarea de análisis realizada por los investigadores sobre el terreno. / Annegret Larsen (cedida)

"Este carbono, sobre todo, se acumula en los sedimentos y en la madera muerta generada por la inundación de nuevos terrenos", explica Josep Barba, coautor del estudio, en conversación con EL PERIÓDICO. "En cuanto a este aspecto, no hay duda de que el ecosistema mejora", destaca.

Hábitat modificado

Estos grandes roedores de dieta herbívora levantan presas que generan pequeños humedales. "No hay que pensar en grandes presas como las que construyen los castores americanos", matiza Barba. "El castor europeo crea infraestructuras naturales más modestas", precisa.

¿Qué sucede una vez las presas están en funcionamiento? La velocidad del caudal del río disminuye y se expande en nuevas superficies, más extensas, que en un inicio no formaban parte del lecho fluvial. "De esta forma, el agua tiene más margen para infiltrarse en los suelos y almacenar carbono", destaca el investigador. El carbono puede permanecer en estos lugares durante décadas.

Recarga de acuíferos

Además de transformar el la ribera y convertirla en más heterogénea, las actuaciones del castor también tienen efectos positivos sobre el ciclo del agua: "Si la infiltración aumenta, se recargan los acuíferos". Los castores construyen las presas para disponer de hábitats ideales: refugio, zona de cría y puntos de almacenaje de alimentación.

Uno de los hábitats estudiados. / Christof Angst (cedida)

Para lograrlo, cortan ramas, arbustos y pequeños árboles que después mezclan con barro, piedras y sedimentos del propio río. Así, se ralentiza la velocidad del río y se generan pequeñas áreas inundadas. Estas estructuras, ideadas para garantizar su supervivencia, según el estudio, repercuten en positivo sobre los ríos.

“Al ralentizar el agua, atrapar sedimentos y ampliar los humedales, los arroyos se convierten en poderosos sumideros de carbono", sostienen los científicos. El estudio pone el foco en aprovechar las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, que en este caso consisten en potenciar la presencia del castor en los ríos europeos.

La investigación se ha realizado durante un año en un tramo de la cuenca del río Rin, en Suiza, donde los castores se establecieron hace poco más de 15 años. El equipo midió los flujos de carbono que entraban y saían del sistema, a la vez que se calcularon las emisiones de CO2 y metano.

Avance imparable

La especie ha reconquistado los ríos de España durante los últimos 20 años, después de que se extinguiera en el siglo XIX. "Su reintroducción comenzó con polémica porque se soltó de forma irregular por parte de un grupo ambiental europeo en defensa de la especie", explica Barba.

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Al principio, el Gobierno trató de capturar a los castores. Pero años después, se acabó protegiendo, tras reconocer que era una especie autóctona. "Los bosques de ribera de nuestras cuencas están adaptadas a su presencia y el estudio muestra los posibles beneficios de la especie", afirma el especialista.