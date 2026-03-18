Denuncia de hace dos años
El Opus Dei aparta a un profesor de un colegio de Madrid por presuntos abusos a menores
EP
El Opus Dei ha apartado a un profesor del colegio El Prado, en Madrid, por presuntos abusos a menores, según ha informado la prelatura este miércoles en un comunicado.
Según señala, "recientemente" tuvieron noticia de "unos presuntos abusos a menores que tuvieron lugar hace dos años en una actividad de una asociación juvenil vinculada al Opus Dei".
Precisan que el delegado de Protección del Menor de la asociación informó a las autoridades de la Prelatura y presentó una denuncia ante la Fiscalía de menores el pasado 13 de marzo. Además, indican que el acusado, que pertenece a la Prelatura del Opus Dei, fue "apartado inmediatamente de forma cautelar de todo contacto con menores y de cualquier responsabilidad formativa".
Asimismo, añaden que los responsables de la asociación han informado a las familias y se han puesto a su disposición para todo lo que necesiten. Desde la prelatura del Opus Dei en España han expresado su "dolor por esta situación" y esperan "una pronta resolución de la Justicia".
A su vez, recuerdan que disponen de una oficina de protección de menores "a la que puede acudir cualquier persona que necesite ser atendida", así como de "criterios de formación y prevención, para contar siempre con espacios seguros, que se procuran mejorar de manera continua".
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