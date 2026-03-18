Nuevos grados y másteres: las universidades catalanas preparan cambios para el curso 2026-27

Nuevos grados y másteres, remodelación en carreras humanísticas, posibilidad de compaginar el tramo final de una ingeniería con un máster, colaboración de varios campus para combinar formación científica y empresarial y titulaciones internacionales son algunas de las novedades que presentarán las universidades catalanas para el curso 2026-27 en el Saló de l'Ensenyament (del 18 al 22 de marzo en el recinto Montjuïc de la Fira de Barcelona).

El año que viene, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) impartirá un nuevo doble y pionero grado en Psicología y Criminología para formar profesionales especializados en conducta humana para intervenir en casos de violencia, especialmente en los ámbitos de la infancia, la violencia machista, el acoso y las familias en situación de riesgo. El doble grado tendrá 366 créditos (seis cursos académicos), tendrá 20 plazas de nuevo acceso y una parte de la docencia se impartirá en inglés.

La UAB estrenará un nuevo doble y pionero grado en Psicología y Criminología

A partir del curso 2026-2027, la UAB formará la primera promoción de especialistas en intermediación en relaciones comerciales, políticas, culturales y lingüísticas con Corea del Sur. El grado en Estudios de Asia Oriental, que se imparte desde hace años en el campus con la posibilidad de especializarse en lengua y cultura de China y de Japón, ampliará sus plazas y tendrá una nueva especialidad en coreano que quiere responder a la creciente importancia de las relaciones con Corea del Sur. Se ofrecerán 90 plazas de nuevo acceso, 30 para cada una de las especialidades (japonés, chino y coreano). Los egresados encontrarán salidas profesionales en la consultoría y el análisis para corporaciones transnacionales, el sector turístico o el diplomático.

Humanidades

Además, la Autònoma remodelará dos carreras del ámbito humanístico. El grado en Humanidades y Gestión de la Cultura preparará a los estudiantes para gestionar proyectos y eventos culturales sostenibles e inclusivos. En un momento en el que hay más necesidad que nunca de profesionales con capacidad crítica y un conocimiento profundo de los procesos históricos, el grado de Historia ampliará su abanico de asignaturas optativas y posibles especializaciones para fortalecer las salidas profesionales en ámbitos como el diseño de políticas de responsabilidad social, la gestión y conservación del patrimonio, la archivística y la documentación o el mundo educativo.

La UAB permitirá, a partir del curso que viene, matricularse en el máster en Ingeniería de la Telecomunicación a los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Electrónica de Telecomunicación a los estudiantes a los que les quede, como mucho, 30 créditos para terminar el grado. De esta manera, se podrá cursar las últimas asignaturas del grado mientras se inicia ya el máster.

Nuevos grados de Medicina

Los aspirantes a estudiar Medicina tendrán el curso que viene una posibilidad adicional gracias al nuevo grado que impartirá Blanquerna-URL, una apuesta estratégica del campus con la colaboración de IQS, La Salle, Esade, el Instituto Borja de Bioética y el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer. CEU Abat Oliba (CEU UAO) también recibió en 2025 el informe final favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya para la implantación, en septiembre de 2026, del nuevo grado en Medicina.

La oferta de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se ampliará, el próximo curso, con tres nuevas titulaciones. Habrá dos nuevos grados interuniversitarios coordinados por la UPC y con participación de la Universitat de Barcelona (UB) que combinan la formación científica y tecnológica con la dirección estratégica de empresas: Ingeniería y Dirección de Empresas Agroalimentarias y el grado de Tecnologías y Dirección de Empresas Agroalimentarias. Además, el campus tendrá una nueva doble titulación entre los grados en Ingeniería Ambiental y Ciencias y Tecnologías del Mar.

Mientras, la Universitat de Lleida (UdL) incorpora a su catálogo el nuevo grado en Geografía y Retos Globales, que constará de 240 créditos y se impartirá en la Facultad de Letras en un sistema trilingüe: catalán, castellano e inglés.

La Universitat de Vic impartirá un nuevo grado en Derecho mientras que para el nuevo grado de Odontología de la Rovira i Virgili habrá que esperar al curso 2027-2028.

UOC

Otro campus que ofrecerá sus nuevos estudios en el Saló de l’Ensenyament es la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Uno de ellos es el grado de Ingeniería Biomédica, una disciplina con múltiples aplicaciones para, por ejemplo, desarrollar nuevos fármacos, diseñar prótesis y crear aplicaciones para monitorizar la salud. "La demanda de ingenieros biomédicos ha crecido notablemente en los últimos años, especialmente en sectores como el farmacéutico, la biotecnología, el desarrollo de sensores biomédicos y la salud digital, en los que las tecnologías digitales están transformando la forma de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades", explica David Merino, uno de los profesores que coordinará el nuevo grado junto con Francesc Saigí.

El otro es el nuevo grado de la UOC, que será la primera titulación oficial internacional del campus, es Desarrollo y Pruebas de Software, que se ofrecerá íntegramente en inglés junto con la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el marco de OpenEU, la alianza para conformar la primera universidad abierta de Europa. La titulación da respuesta a la demanda de expertos en desarrollo y testeo de software, que sigue creciendo, y abre la puerta a una profesión con salarios competitivos. El director académico del nuevo grado, el profesor Javier Cánovas, asegura que se trata de una oportunidad única para aprender, en un entorno internacional e innovador, una profesión clave en la sociedad del conocimiento.

La UOC también inaugurará en 206-27 dos nuevos másteres oficiales: Análisis y Visualización de Datos Aplicados -diseñado para romper con la brecha digital en profesionales de las ciencias sociales y humanidades- y Psicopedagogía, que tiene por objetivo desarrollar competencias para asesorar y acompañar procesos de mejora e innovación educativa.