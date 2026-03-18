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En el entorno del Estany Gelat

Muere el excursionista rescatado en el Pallars tras quedar atrapado por un alud

Vecino de Torelló, ha fallecido en el Hospital Vall d'Hebron, donde fue trasladado tras el rescate

Equipos de rescate en el Pallars Sobirà.

Equipos de rescate en el Pallars Sobirà. / ACN

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El excursionista que los bomberos rescataron ayer lunes después de quedar atrapado por un alud en el Pallars Sobirà, entre el 'coll' de Bassiero y el Estany Gelat, ha muerto en el Hospital Vall d'Hebron, según ha podido confirmar el ACN.

La víctima era un vecino de Torelló (Osona), una persona muy conocida en el pueblo y en el entorno excursionista del municipio. El compañero que caminaba con él, que resultó ileso, avisó del accidente poco después de las dos de la tarde. Los Bomberos y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con la colaboración de los Pompièrs d'Aran, le rescataron y le trasladaron al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde finalmente ha muerto.

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