Los Mossos acusan de agresión sexual a las 'mimosas' que tocan los genitales de ancianos para robarles

Es uno de los métodos para robar más especializados que hay y se puede dar en cualquier calle del país. Se trata de las llamadas 'mimosas': mujeres que habitualmente van solas, aunque a veces pueden ir en pareja, y abordan con abrazos a personas de edad avanzada. Aprovechando el despiste, les roban la cartera o cualquier otro objeto valioso que lleven encima, como el reloj o una cadena. Después huyen del lugar gracias a un cómplice que las espera en un coche aparcado cerca.

Como no usan violencia se las suele acusar de un delito de hurto, que está castigado con una multa de 1 a 3 meses de prisión si lo sustraído no supera los 400 euros o con una pena de 6 a 18 meses de prisión si el importe es superior a esa cantidad. Mayoritariamente, las víctimas suelen ser hombres, según ha explicado a EL PERIÓDICO el subinspector Ramon Torner, jefe de la Unitat Regional Operativa Polivalent (UROP) de los Mossos d'Esquadra.

El subinspector Torner subraya que estas ladronas "suelen conocer muy bien el Código Penal" y saben que estos hurtos se castigan con penas mínimas, por lo que no suelen entrar en prisión.

Descripción de la imagen del método 'Mimosas'

Algunas 'mimosas' suelen aproximarse a estos varones con propuestas de índole sexual y empiezan a dar abrazos además de tocar los brazos, la espalda o el torso para que se confíen. De ahí pueden bajar las manos y tocar sus genitales, no de forma lasciva, sino para despistar y que se confíen más. Al no tener el consentimiento de la víctima, los Mossos han empezado a acusarlas también de un delito de agresión sexual castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel. La condena puede llegar a agravarse si la víctima es "especialmente vulnerable", como es el caso de la gente mayor.

Cualquier conducta contra la libertad sexual sin consentimiento se considera agresión sexual

Los Mossos aplican así la ley del 'solo sí es sí' que sitúa el consentimiento en el centro, entendiendo que solo existe cuando se manifiesta libremente mediante actos claros. La norma elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, de modo que cualquier conducta contra la libertad sexual sin consentimiento se considera agresión sexual, sin necesidad de acreditar violencia o intimidación.

Estas ladronas conocen muy bien el Código Penal"y saben que estos hurtos se castigan con penas mínimas, por lo que no suelen entrar en prisión

El año pasado solo en Barcelona los Mossos tramitaron una quincena de robos de 'mimosas' a las que también atribuyeron el delito de agresión sexual, ya que las víctimas declararon que habían sufrido estos tocamientos sin consentimiento. La aplicación de la ley posibilita que estas delincuentes se enfrenten a delitos más graves que el de hurto y que no se libren tan fácilmente de la cárcel. En este sentido, Torner apunta que este escenario jurídico puede tener un efecto "disuasorio" en estas delincuentes, que suelen tener como víctimas a personas muy vulnerables como son los ancianos.

Imagen de dos ladronas mimosas abordando una víctima / Mossos

La policía suele hacer constar en los atestados que las ladronas se aprovechan de la fragilidad de las víctimas cuando van andando por la calle y suelen fijarse en objetos que llevan encima, como relojes o joyas antes de abordarlas a cara descubierta para que se confíen.

Bandas itinerantes

Los Mossos remarcan que se trata de ladronas "muy hábiles" que suelen robar sin que la víctima se entere y desaparecen rápidamente gracias a la colaboración de un cómplice. Suelen ser bandas organizadas e itinerantes que tienen mucha movilidad por zonas pobladas de toda España y de Europa, por lo que estos robos se dan de forma generalizada y eso dificulta las investigaciones.

"Suelen tener muchos antecedentes y recibimos llamadas conforme las han atrapado en otra ciudad tras un nuevo hurto por el mismo método", explica el subinspector. Los agentes tienen identificadas a la mayoría de estas ladronas, que suelen provenir de clanes familiares concretos, aunque también suelen vestirse de forma parecida y casi con el mismo peinado para dificultar su identificación.

Imagen que representa las penas.

En estos casos, resultan claves para sustentar las acusaciones contra las sospechosas las declaraciones de testigos o las imágenes del hurto si este ha sido grabado por algún sistema de videovigilancia. La víctima, por su vulnerabilidad, suele estar muy confundida tras el asalto.

Las 'mimosas' asaltan a mujeres de edad avanzada abordándolas con alguna excusa, como que están embarazadas

Aunque las víctimas principales son hombres, las 'mimosas' también asaltan a mujeres de edad avanzada abordándolas con alguna excusa, como que están embarazadas o "se hacen pasar por su doctora". De esta forma las abrazan y cuando se despistan les quitan alguna joya o el monedero. "Generan mucha confianza y pueden robar sin que la víctima se dé cuenta", indica el subinspector, quien añade que estos ladrones suelen cometer varios asaltos en un mismo día para asegurarse un buen botín.

Escondites en zonas rurales

Una de las características de estos grupos de ladrones organizados es su alta movilidad. En octubre pasado una operación de la Policía Nacional permitió detener a 12 miembros de una banda que usó el método de 'mimosas' para cometer 41 hurtos y 4 robos con violencia. El botín, básicamente joyas y relojes, lo enviaban después a Rumanía

La banda, un clan familiar, tenía su centro de operaciones en zonas rurales, poco habitadas, en la Comunidad de Madrid, donde alquilaban viviendas de seguridad. Desde allí se distribuían en parejas, formadas por un hombre y una mujer, por toda la geografía española.

Según la Policía, entre 2024 y 2025 la banda cometió numerosos robos en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia siempre con el método de 'la mimosa'. En esta operación, la Policía, que contó con la ayuda de las autoridades rumanas y de la Europol, intervino 26 relojes de marcas de lujo, numerosas joyas de oro, más de 22.900 euros, 1.850 libras y 7.150 leis de moneda rumana. Además, la operación permitió bloquear 12 inmuebles y 7 vehículos valorados en más de 190.000 euros. Los 12 detenidos ingresaron en prisión provisional por orden de un juzgado de Madrid.