La manifestación de docentes arrancará con una marcha lenta de coches en Salt

Los docentes de Salt han convocado una marcha lenta de vehículos para empezar a calentar motores con motivo de la huelga de mañana, a la que están llamados maestros y profesores de escuelas, institutos y centros de educación especial de las comarcas gerundenses, además de educadoras y educadores de guarderías de la Generalitat, docentes de escuelas oficiales de idiomas y de escuelas de adultos para exigir mejoras laborales y salariales al Departament d'Educació.

Con el lema 'llevem-nos aviat i fem-nos sentir' ('levantémonos temprano y hagámonos oír'), los docentes que trabajan en el municipio se encontrarán este jueves a las 8 de la mañana en el Viena de Salt "con vehículos, carteles y ganas de hacerse oír" y se desplazarán hasta la rotonda de salida de la AP-7, desde donde avanzarán en marcha lenta por la C-65 hasta llegar a la rotonda del Decathlon.

A las 9 de la mañana está previsto que se desplacen hacia los puntos de encuentro de los bloques (habrá dos, uno saldrá desde el barrio de la Avellaneda de Girona y el otro desde Sarrià de Ter), que confluirán en la plaza Marquès de Camps a las 12 del mediodía y se dirigirán juntos hasta la delegación de la Generalitat.

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Un maestro de Salt, Robert Pastor, señala que "los maestros y profesores de Salt nos conocemos todos, compartimos la misma realidad y tenemos que hacer piña porque vivir y trabajar en el municipio implica un compromiso".