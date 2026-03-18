Estos son los países más seguros del mundo si estalla una guerra global, según el Índice de Paz 2025

En un mundo en el que cada día parece que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, el Institute for Economics and Peace ha publicado el informe del Índice de Paz referente al 2025. En este artículo, se analizan todos los países del mundo para determinar cuáles son más seguros.

Según los creadores del informe, "esta es la 19.ª edición del Índice de Paz Global, que clasifica a 163 estados y territorios independientes según su nivel de paz, abarcando el 99,7% de la población mundial. Este índice es el principal indicador mundial de paz".

Los resultados muestran que la paz mundial continúa disminuyendo y que los principales factores que preceden a grandes conflictos son más elevados que nunca, concretamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez más países aumentan sus niveles de militarización en un contexto de crecientes tensiones políticas, aumento de los conflictos globales, rupturas de alianzas y crecimiento de la incertidumbre económica.

¿Cómo miden la paz?

En este estudio aseguran que "la paz es notoriamente difícil de definir. La forma más sencilla de abordarla es en términos de la armonía que se logra mediante la ausencia de violencia o el temor a la violencia, lo que se ha descrito como paz negativa. La paz negativa complementa la paz positiva, que se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas".

La paz negativa de un país se mide utilizando tres ámbitos de la paz. Según se expresa en el análisis, "el primer ámbito es el de conflicto internacional y nacional en curso; utiliza seis indicadores estadísticos para investigar el grado de participación de los países en conflictos internos y externos. El segundo ámbito evalúa el nivel de armonía o discordia dentro de una nación; once indicadores evalúan, en términos generales, lo que podría describirse como Seguridad Social. Finalmente, seis indicadores adicionales están relacionados con la militarización de un país, que reflejan el vínculo entre el nivel de desarrollo militar de un país, su acceso a armamento y su nivel de paz".

Mayor índice de paz

Según muestra el documento, los tres países más seguros de todo el mundo son Islandia, que encabeza la lista, con una puntuación de 1.095; en segundo lugar se ubica Irlanda, con 1.260 puntos; y, finalmente, encontramos a Nueva Zelanda en tercer lugar, con una puntuación de 1.282.

Menor índice de paz

En el lado contrario, encontramos el podio de países con menor índice de paz. El país menos seguro del mundo actualmente, y por primera vez, es Rusia, con una puntuación de 3.441; el país con el que está en guerra Rusia, es decir, Ucrania, ocupa el segundo lugar de la clasificación con 3.434 puntos; finalmente, la tercera peor posición del ranking es de Sudán, con 3.323 puntos.

Según el análisis, "los resultados de este año revelan que el nivel promedio de paz mundial se ha deteriorado un 0,36%. Este es el 13.º deterioro de la paz en los últimos 17 años, con 74 países que mejoraron y 87 que empeoraron". Además, recalcan que Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo desde 2008.

España en buena posición

Por lo que respecta a nuestro país, España ocupa la posición número 25. Esta posición la mantiene desde el año pasado y la sitúa entre los países con un buen nivel de paz. La puntuación que el análisis otorga a España es de 1.578.

Nuestros países fronterizos ocupan diferentes rangos de paz: Portugal está considerado el séptimo país más seguro del mundo, mientras que Francia está lejos de ser seguro, situándose en la posición número 74.

Es preciso nombrar también algunos países destacados que, seguramente si el listado se hubiera hecho estos días, ocuparían una situación mucho peor, si cabe. Estamos hablando de Estados Unidos, que ocupa la posición 128 y se ubica en la zona de países con un nivel de paz bajo.

El caso de Israel

Otros países que han sido protagonistas de incidentes recientemente, como Israel o Afganistán, reflejan sus conflictos, ocupando las posiciones 155 y 158 respectivamente. Por tanto, el informe concluye que Europa Occidental y Central son las regiones más pacíficas del mundo, albergando a ocho de los diez países más seguros. A pesar de eso, advierte de que su nivel de paz ha disminuido progresivamente en los últimos cuatro años.