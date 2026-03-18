Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

Los docentes mantienen el encierro en Manresa El sindicato Ustec avisa de la intención de los encerrados de pasar la noche en la delegación en Manresa de la Conselleria d'Educació.

Docentes se encierran en el instituto Barri Besós Una quincena de docentes del Consorci de Barcelona se han encerrado para pasar la noche en el instituto Barri Besòs de Barcelona para protestar por los motivos que han propiciado la huelga en las escuelas catalanas esta semana. El encierro se ha decidido en una asamblea previa.

Ustec pide volver a negociar este jueves El sindicato mayoritario de la enseñanza, Ustec, ha pedido volver a la mesa de negociación este mismo jueves después de que el secretario de mejora educativa, Ignasi Giménez, haya propuesto a los encerrados en Manresa una reunión para el próximo lunes para discutir las reivindicaciones de la Catalunya central. Otras acciones de protesta han sido cortes de carreteras en el Maresme y protestas en algunos centros. Ustec califica este segundo día de huelga de "éxito rotundo".

Encierro en la sede del departamento de Educació en Manresa Delegados sindicales y personal educativo se han encerrado en la sede de la Conselleria d'Educació en la Catalunya Central, en Manresa, un día antes de la huelga convocada para este miércoles en el Bages. Los manifestantes piden, entre otras reivindicaciones, el fin de los barracones.

Nuevas protestas de docentes en Catalunya A las 17.30 horas han comenzado varias manifestaciones de docentes en L'Hospitalet, Girona, Cornellà y Balaguer. A las 18.00 se han sumado una asamblea en el Institut Barri Besós en Barcelona, un encierro en Vic y concentraciones en Masnou, Premià, Mataró i Arenys de Mar convocadas por el sindicato Ustec.

Educació cifra en el 38% el seguimiento de la huelga de este martes La Conselleria d'Educació ha cifrado en el 38,48% el seguimiento de la huelga entre los profesionales convocados en el Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre: profesores funcionarios, interinos, en prácticas y personal laboral. Admiten que no tienen datos de personal de ocio, escuelas bressol de gestión indirecta y centros públicos que no sea titularidad del departamento. Educació sostiene que son datos del 97,14% centros de trabajo convocados a la protesta.

La Guardia Urbana cifra en 4.000 los docentes que se han manifestado en Tarragona La Guardia Urbana de Tarragona ha cifrado en unas 4.000 personas los asistentes a la manifestación de docentes este mediodía en Tarragona, en la segunda jornada de huelga en Catalunya, centrada en las comarcas tarraconenses. La huelga está teniendo un seguimiento del 34,37% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, según datos de las 13.00 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este martes que el Govern "trabajará para desplegar lo antes posible" el acuerdo alcanzado por la Conselleria de Educación y FP y los sindicatos CCOO y UGT, acuerdo contra el cual el resto de sindicatos educativos han llamado a la huelga esta semana. En respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Irene Aragonès, Dalmau ha tildado el acuerdo de "valiente e histórico" y ha asegurado que el Govern es consciente del malestar de la comunidad educativa durante los últimos años, y ha trasladado su comprensión a las movilizaciones pero que el pacto "no solo mejora las condiciones retributivas de los docentes, mejora las condiciones con impacto directo sobre la calidad de la atención educativa".

CCOO y UGT defienden el pacto con el Govern y una negociación "gradual" mientras miles de docentes protestan en la calle La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han defendido este martes el acuerdo de ambos sindicatos con el Govern para mejorar las condiciones del sector educativo, y han abogado por un camino de negociación que avance de forma "gradual". Lo han explicado este martes en Barcelona, durante su participación en el ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, donde han hecho referencia a los beneficios que aporta el acuerdo, rechazado por el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec (y por los más de 40.000 docentes que participaron en una consulta organizada por este).